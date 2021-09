Koronawirus: Nadal rośnie liczba nowych zakażeń

Mamy 797 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (135), lubelskiego (122), zachodniopomorskiego (61), małopolskiego (57), łódzkiego (55), śląskiego (53), podkarpackiego (52), dolnośląskiego (43), wielkopolskiego (43), podlaskiego (41), pomorskiego (37), warmińsko-mazurskiego (28), kujawsko-pomorskiego (20), opolskiego (17), świętokrzyskiego (15), lubuskiego (7).

11 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarła 1 osoba. 13 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Zakażenia na Warmii i Mazurach pochodzą z następujących powiatów:

bartoszycki - 1

elbląski - 5

miasto Elbląg - 2

giżycki - 1

iławski - 3

lidzbarski - 2

mrągowski - 1

nidzicki - 1

olsztyński - 3

miasto Olsztyn - 4

ostródzki - 2

piski - 2

szczycieński - 1

Specjaliści są zgodni co do tego, że ryzyko zakażenia w pomieszczeniach zamkniętych znacznie minimalizuje zakrywanie ust i nosa, co nieustannie jest w Polsce obowiązkowe. Pomimo to wyraźnie widać, że wiele ludzi schowało je do kieszeni i zapomniało. W galeriach, dużych sklepach i komunikacji publicznej wiele osób bagatelizuje ten obowiązek.

W związku z tym zwróciliśmy się do Andrzeja Jurkuna, rzecznika KMP w Olsztynie, ile interwencji w ostatnich dniach podjęli policjanci w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniana ust i nosa.

—Informuję, że tylko w ostatnim tygodniu (10-16.09.2021) policjanci z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego odnotowali 267 wykroczeń dotyczących nieprzestrzegania obowiązku zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w określonych miejscach. W większości przypadków interwencje zakończyły się pouczeniami. Z kolei osoby, które w sposób rażący zlekceważyły obowiązujące przepisy musiały liczyć się nałożeniem na nich surowych mandatów karnych.

Policja zapewnia również, że w będzie interweniowała w każdym przypadku łamania prawa.

Należy pamiętać, że nakaz zasłaniania ust i nosa został wprowadzony dla naszego dobra.

Marta Wiśniewska