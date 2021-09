Jaki skład ma olsztyńska kranówka? Czytelnik bada sprawę, ale odchodzi z kwitkiem

— Wielokrotnie na łamach "Gazety Olsztyńskiej" pojawia się temat olsztyńskiej kranówki: smaczna, zdrowa, lepsza od butelkowanych, tania... Podobno olsztyńska kranówka jest jedną z najlepszych w Polsce. Piszę "podobno", bo skąd mam to wiedzieć? — zastanawia się nasz czytelnik. — Etykieta wody butelkowanej zawiera skład chemiczny wody. A jaki jest skład chemiczny olsztyńskiej kranówki? Próżno szukać tych informacji w internecie. Zwróciłem się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie z prośbą o podanie zawartości składników mineralnych w wodzie, szczególnie Ca2+, Mg2+, K+.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Nasz czytelnik otrzymał wiadomość: "W odpowiedzi na pana zapytanie: mogę podać sumaryczną zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna w jednostkach mg/l CaCO3) i wynosi 254mg/l CaCO3. Na ujęciach podajemy w tej postaci, jeśli jest pan zainteresowany możemy na zlecenie zbadać wodę: stężenie wapnia kosztuje netto 20 zł, stężenie magnezu z obliczeń 8 zł netto. Oznaczenia te nie są akredytowane, zatem sprawozdanie byłoby bez znaku akredytacji."

— Czy rzeczywiście klient, który kupuje wodę od PWiK musi dodatkowo płacić za taką informację? — pyta czytelnik. — Czy dokładny skład chemiczny wody nie powinien być publikowany regularnie w internecie na stronie PWiK? Dla porównania odwiedziłem kilka stron internetowych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w różnych miastach. I tak Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie podaje skład wody. Jest tam specjalny rozdział dotyczący warszawskiej kranówki i mapa miasta z podziałem na ujęcia wody. Jednym słowem rewelacyjna strona! Również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu ma osobną zakładkę "Minerały w naszej wodzie" z bardzo ciekawym zestawieniem wartości średnich w mg/l dla całości wody pitnej w porównaniu do różnych butelkowanych wód mineralnych i źródlanych. Równie ciekawą zakładką jest "Oszczędność i ekologia" i "Co skłania nas do kupna wody mineralnej w sklepie?” Można przeczytać, że woda mineralna jest droższa. 1,5 litrowa butelka kosztuje średnio 1,6 zł. Za 667 butelek (667 butelek odpowiada 1000 litrom czyli 1 m3) zapłacimy 1067,2 zł. A tymczasem 1 m3 wody wodociągowej w Oświęcimiu kosztuje 4,72 zł (brutto). 1 litr wody wodociągowej kosztuje niecałe pół grosza! Dokładnie 0,472 gr! Dodatkowo woda z kranu jest przez cały czas w kranie i nie musimy chodzić do sklepu, dźwigać zgrzewek z wodą butelkowaną i martwić się, co zrobić ze zużytym opakowaniem. Koszt utylizacji plastikowych śmieci (w tym butelek) to też coś, co da się przeliczyć na pieniądze.

Czytelnik podaje również przykład wodociągów z Częstochowy.

— Tam znajdują się pliki pdf do pobrania zawierające dokładny skład chemiczny wody od 2008 do 2021 roku, z ujęcia Olsztyn. Niestety, dotyczy to Olsztyna koło Częstochowy, a nie stolicy Warmii i Mazur. U nas za informację o składzie mineralnym wody trzeba zapłacić. Wstyd! — podkreśla czytelnik. — Dlaczego?

Kranówka w Olsztynie to kupowanie kota w worku?

— Na naszej stronie internetowej zamieszczamy badania wody na zawartość sodu i potasu. Można też poznać podstawowe parametry naszej kranówki, czyli podawane są wartości dla żelaza i manganu. Publikujemy również informacje na temat twardości wody. Często o to właśnie ludzie pytają, zwłaszcza gdy kupują nowe urządzenia AGD — mówi Anita Chudzińska, rzecznik klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. — Badamy i podajemy te parametry, których wymaga od nas rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie jakości wody wyznaczonej do spożycia przez ludzi. Kranówka nie jest wodą mineralną. Gdybyśmy sprzedawali ją jako mineralną, musielibyśmy spełniać zupełnie inne wymagania. Ale woda w Olsztynie pochodzi ze źródeł trzecio i czwartorzędowych i składem jest zbliżona do średniomineralizowanych, którą można kupić w butelkach. My jednak nie możemy jej nazywać wodą mineralną tylko w wodą pitną, a taka podlega zupełnie innym przepisom. Gdybyśmy sprzedawali wodę jako mineralną, musielibyśmy podawać skład minerałów.

I dodaje: — Gdyby porównać nasza wodę z innymi kranówkami, to nie jest ona uzdatnia chemią. Nie jest chlorowana, nie jest uszlachetniana, a jedynie jest ozonowana i uzdatniana za pomocą powietrza. Wydobywamy wodę z ziemi i wytrącamy z niej żelazo i mangan. Bo skład wody musi mieścić się w normach. Tu nie ma żadnych pośrednich możliwości. Albo woda spełnia wymagania, albo nie. Nie ma innej możliwości.

ADA ROMANOWSKA

a.romanowska@gazetaolsztynska.pl