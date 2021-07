Opieka nad dzieckiem a alkohol. Czy możemy wypić jedno piwo?

W ubiegłym tygodniu w Antoninie (woj. wielkopolskie) ze zbiornika wodnego strażacy wyłowili 2,5-letniego chłopca. Mimo błyskawicznego podjęcia reanimacji, chłopca nie udało się uratować. Był to spot nieszczęśliwych zdarzeń, które miały tragiczny finał: chłopiec w nocy, kiedy rodzice spali, sam wyszedł z domu. Okazało się, że mama dziecka znajdowała się pod wpływem alkoholu, ale jego ojciec był trzeźwy. Przyjmuje się, mimo że nie mówią o tym żadne przepisy, że jeden z rodziców powinien być całkowicie trzeźwy. Mimo że niepisana zasada trzeźwości jednego opiekuna nie została złamana, to nie uchroniło to przed tragedią.

Na mamę dziecka, które się utopiło, początkowo wylał się hejt w sieci. Potem jedna z internautek wezwała inne matki, do zrobienia sobie szybkiego rachunku sumienia. Bo czy rzeczywiście nikt z nas, nigdy nie wypił kieliszka wina wieczorem, kiedy dzieci już śpią? Czy nikt nie pił zimnego piwa podczas rodzinnego grilla, kiedy wokół biegały maluchy? Nikt nie wznosi toastu na weselu, na które idzie się z dziećmi? Nie zamawiał czasem piwa podczas wypoczynku na woda, kiedy towarzyszyły mu dzieci?

Tak, te wszystkie osoby popełniają błąd. Nietrzeźwi rodzice niesłusznie kojarzą się z patologicznymi rodzinami, Niebieską Kartą i zaniedbaniem.

Wielu z nas nie raz wypiło przy swoim dziecku nawet odrobinę alkoholu. I nie ma tu nic do rzeczy status społeczny, wysokość zarobków czy bycie dobrym rodzicem.

Prawo nie pozostawia złudzeń w tym temacie

— Picie alkoholu mając pod opieką dziecko, to dopuszczenie do przebywania małoletniego w okolicznościach zagrażających ich życiu bądź zdrowiu niesie za sobą odpowiedzialność karną — mówi nam podkom. Rafał Prokopczyk z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

I podkreśla, że opieka nad małoletnimi wymaga odpowiedzialności ze strony rodziców czy opiekunów na których barkach spoczywa zapewnienie bezpieczeństwa swoim podopiecznym.

— Jest to obowiązek prawny, który należy wypełniać z największą starannością — zaznacza policjant.



Alkohol nad wodą

Jednak w wakacje wielu z nas jest rozluźnionych na tyle, żeby stracić kontrolę nad sobą. Zdarza się, że rodzice wybierając się z dzieckiem na kajak czy żaglówkę, biorą także ze sobą alkohol. Już samo spożywanie alkoholu podczas korzystania ze sprzętów wodnych, jest zabronione. Połączenie tego z opieką nad dziećmi może przynieść tragiczne w skutkach konsekwencje.

Wczoraj TVN 24 podało, że mężczyzna z małą dziewczynką spacerował na falochronie na plaży w Dziwnowie (woj. zachodniopomorskie). Na kocu, na którym wcześniej wypoczywał z córką, były butelki po alkoholu. Internauta nagrał całe zdarzenie, a potem podszedł do mężczyzny i zwrócił mu uwagę. Nieodpowiedzialny tata stwierdził, że będzie robił to, co chce, bo to... jego dziecko. Na szczęście Polacy coraz bardziej są wyczuleni na tego typu zachowania.

— Policjanci reagują na każdy sygnał dotyczący sprawowania opieki nad dzieckiem przez osoby nietrzeźwe. Bardzo często o niebezpiecznych sytuacjach policję informują osoby postronne zaniepokojone losem nieświadomych zagrożenia dzieci będących pod opieką nietrzeźwych rodziców. Pamiętajmy, że nadmiar wypitego alkoholu negatywnie wpływa na nasz organizm - powoduje obniżenie funkcji psychofizycznych, często objawia się agresją, złym samopoczuciem czy sennością – to zaledwie jeden krok dzielący nas od tragedii — ostrzega podkom. Rafał Prokopczyk z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Dane mówią same za siebie: tylko od początku bieżącego roku, olsztyńscy policjanci przeprowadzili 32 czynności wyjaśniające popełnienia wykroczeń dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem przez nietrzeźwych opiekunów. W większości przypadków sprawy swój finał znajdują w sądzie karnym oraz sądzie rodzinnym i nieletnich.

— Nie zapominajmy, że pod większością dramatów kryje się alkohol usypiający naszą czujność! — apeluje.



Art. 106 KW - dopuszczenie do przebywania w okolicznościach niebezpiecznych małoletniego lub osoby pod opieką lub nadzorem.

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.



art. 160 par. 1-2 KK - narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

AT