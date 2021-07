Piotr Ikonowicz walczy o prawa pracowników Intermarche w Olsztynie [VIDEO]

Były Lider Polskiej Partii Socjalistycznej przeprowadził interwencję w Olsztynie. Piotr Ikonowicz chciał zwrócić uwagę na łamanie przez kierowniczkę marketu praw pracowniczych poprzez kłótnie na temat urlopów, przymuszanie pracowników do zostawania po godzinach pracy i niepłacenia za nadgodziny.

Według relacji byłych pracowników, kierowniczka kazała nazywać siebie "królową". W sklepie dochodziło do sytuacji, w których pracownicy za wszelką cenę starali się nie wchodzić przełożonej w drogę.

Piotr Ikonowicz i Łukasz Michnik zorganizowali konferencję prasową, na której przedstawili problemy, z którymi borykali się pracownicy Intermarche w Olsztynie. Na spotkaniu było obecnych czworo byłych pracowników, z których każdy opowiedział swoją historię.

—Pani kierownik ubliżała nam. Nasze godziny pracy były dziwnie ewidencjonowane, a wynagrodzenia nie były do końca wypłacane. W momencie, w którym wypłata wpływała na konto, okazywało się, że nie dostawaliśmy pełnego wynagrodzenia — opowiada jedna z byłych pracownic.

— W pracy trzeba było być przed 6. rano, najlepiej o 5:30. Powinniśmy wychodzić o 13:30 ale musieliśmy zostawać nawet do 16. Dodatkowe godziny nie były traktowane jako nadgodziny, musieliśmy pracować tak długo, aż nie skończymy robić tego, co powinna zrobić pierwsza zmiana. Wszyscy bali przychodzić się do pracy. Moim zdaniem kierowniczka nie jest świadoma tego, że ona krzywdziła tych ludzi. Każdy z nas swoje zadania wykonywał tak, aby jej nie spotkać. Praktycznie chowaliśmy się po sklepie — zauważa inna była pracownica.

Na konferencji prasowej była obecna prawniczka Martyna Morawska, która wyjaśniła, jakie procedury zamierzają podjąć w tej sprawie, oraz z jakimi konsekwencjami może się liczyć nieuczciwy pracodawca...

— ...korzystając z uprawnień organizacji pozarządowej do złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z licznymi naruszeniami ze strony pracodawcy Intermarche Olsztyn, inspektor pracy zbada m.in., czy nie dochodziło do potrąceń niezgodnych z Kodeksem pracy, czy zachowana była stawka minimalna, czy w przypadku zgłaszania przez pracowników mobbingu pracodawca wdrożył procedurę antymobbingową, a także czy na terenie zakładu pracy były zawierane umowy cywilno-prawne zamiast umowy o pracę. W przypadku, gdy inspektor stwierdzi wskazane przeze mnie naruszenia, wówczas inspekcja pracy może narzucić na pracodawcę mandat karny w wysokości 2000 zł. W przypadku zawierania umów cywilno-prawnych zamiast umów o pracę do sądu zostanie skierowany wniosek o stwierdzenie stosunku pracy. W przypadku poważniejszych naruszeń, inspektor pracy może włączyć się do postępowania przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy. Jeśli sąd stwierdzi poważne naruszenia, wówczas sąd może nałożyć na pracodawcę karę od 1000 zł do 30 tys. zł — mówi prawniczka Martyna Morawska.

Piotr Ikonowicz zwrócił uwagę, że są to symboliczne kary, których pracodawca poważnie nie odczuje. Na wysokość mandatu były przewodniczący PPS zareagował śmiechem. Celem społecznego rzecznika praw obywatelskich jest wywarcie nacisku na kierownictwo sklepu po to, żeby lepiej zaczęto traktować pracowników.

— Trochę się czuje jak w czasach Solidarności po stanie wojennym. Wtedy tworzyliśmy tajne komisje zakładowe. Wówczas groziły nam represje polityczne, natomiast teraz grozi zwolnienie z pracy za działalność związkową. Będziemy inicjować powstanie komisji zakładowej. Musiałoby wiele się zmienić na scenie politycznej, aby ludzie pracy byli szanowani, a ich interesy uwzględniane — zauważył Piotr Ikonowicz.

Piotr Ikonowicz i Łukasz Michnik wraz z byłymi pracownikami Intermarche Olsztyn postanowili wejść do sklepu i zapytać pracowników o warunki ich pracy. Możecie zobaczyć przebieg interwencji poniżej.

Społeczny rzecznik praw obywatelskich zapewnia, że będzie dbał o interesy pracowników. W Polsce mamy około 16 mln ludzi wykonujących pracę najemną. Lider PPS zapewnił, że wspólnie z Łukaszem Michnikiem będą przeprowadzać interwencję w Olsztynie. — My jesteśmy jak straż pożarna. Jak się pali, to jesteśmy na gwizdek. Proszę na nas liczyć — zapewnił Piotr Ikonowicz.

Karol Grosz