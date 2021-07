Co się dzieje ze spaloną kamienicą przy Okopowej w Olsztynie?

Po dwóch tygodniach wracamy do tematu opisanej już na wszystkie sposoby kamienicy, ale z nie byle jaką historią w tle.

Kamienica przy ul Okopowej pochodzi z XIX wieku, jednak jej fundamenty i piwnice pochodzą z wieku XVIII. Jest ona własnością prywatną.

Właściciel nie chciał jednak współpracować z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, który wydawał bezskutecznie zalecenia konserwatorskie. Teraz, po pożarze, którego przyczyny policja do tej pory nie ustaliła, to, co pozostało z kamienicy, robi fatalne wrażenie.

Z pewnością trzeba coś z tym zrobić. Ale co? Zrewitalizować? Zburzyć i postawić na to miejsce coś nowego? Wybraliśmy się więc na miejsce zdarzenia, czyli ul. Okopową, żeby poszukać odpowiedzi.

— Mój tata pracuje w budownictwie i mówił, że ten budynek jest niebezpieczny i niemożliwy do odnowienia. Najlepiej go zburzyć, możliwe, że razem z fundamentami — uważa barman z pobliskiej klubokawiarni.

Pan Kacper z kolei jest przeciwnego zdania. Uważa, że budynek powinien zostać wyremontowany.

— Wydaje mi się, że to trudna sytuacja — ocenia Michał, nasz kolejny rozmówca. — Słyszałem, że nie można tego wyburzyć ze względu na to, że to zabytek. Ale teraz moim zdaniem to już nie jest zabytek — ciągnie.

— Na pewno odstrasza turystów — dodaje towarzysząca mu Angela.

Lepiej odnawiać? Zburzyć?

— Moim zdaniem fajnie, jakby było tu coś w starszym stylu, to starówka, byłby fajny klimacik — odpowiada Michał. — W centrum starówki dzieją się nowe rzeczy, też w porządku, bo trzeba iść do przodu... Ale tu, taka spokojna uliczka, przy zamku, moim zdaniem mogłoby być tu coś w stylu zabytkowym.

Pan Patryk, któremu towarzyszył syn, stwierdził bez wahania, że w jego opinii tę ruinę powinno się zburzyć i wybudować coś nowego. Dlaczego? Bo...

— Tu nie ma czego ratować. Unowocześniajmy, a nie wracajmy do dziewiętnastego wieku — mówi.

Tymczasem Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków formułuje zalecenia pokontrolne, ale już wiadomo, że kamienica przy Okopowej 22 musi zostać odrestaurowana. A to nie będzie proste zadanie.

Przypomnijmy, że w nocy z 17 na 18 czerwca około godziny 3:30 wybuchł pożar w kamienicy przy ul. Okopowej na olsztyńskiej starówce. Dach budynku zajął się ogniem. W akcji gaszenia pożaru brało udział 7 zastępów strażackich. Dopiero nad ranem udało się dogasić ogień.

— W ubiegły poniedziałek odbyła się konserwatorska kontrola budynku po pożarze, formułowane są zalecenia pokontrolne. W pierwszej kolejności zalecenia konserwatorskie dotyczyć będą zabezpieczenia obiektu przed dalszym niszczeniem, wodą opadową i przed stwarzaniem zagrożenia dla ludzi i mienia — wyjaśnia Bartłomiej Skrago, rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. — W następnej kolejności rekonstrukcji budynku z zachowaniem reliktów nadających się do ponownego wykorzystania, ściśle w oparciu o inwentaryzację architektoniczną i badania konserwatorskie.

Do tematu będziemy wracali.

Michał Kotliński, Paweł Jaszczanin