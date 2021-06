Szef osiedla dostanie tylko pięć minut, żeby wytknąć błędy Olsztynowi

W każdą ostatnią środę miesiąca odbywa się sesja Rady Miasta w Olsztynie. Tym razem omawiany będzie raport o stanie miasta. Paweł Szczur, przewodniczący rady osiedla Podleśna, ma do niego wiele uwag. Dlatego postanowił zabrać głos.

— Do tej pory, z tego, co mi wiadomo, żaden przewodniczący z takiej możliwości nie korzystał. Dlatego zdziwiłem się, gdy okazało się, że to wcale nie jest takie łatwe — mówi Paweł Szczur. — Gdy zapytałem, czy i w jaki sposób mogę to zrobić, pani z Biura Rady Miasta poinformowała mnie, że nie mam takiej możliwości. Bo radni będą dyskutować o stanie miasta, a nie o naszym osiedlu. Ja się z tym nie zgadzam. Miasto składa się przecież z osiedli! Taka augmentacja jest kuriozalna. Ale mogę zabrać głos jako mieszkaniec… Tylko.

Paweł Szczur zauważa, że w raporcie o stanie miasta są informacje, które dotyczą konkretnych osiedli

— W raporcie o stanie miasta zawarty jest chociażby program dla Zatorza czy rewitalizacja osiedla Podleśna. Jest również podany stan dróg i chodników na naszym osiedlu, z czym się zasadniczo nie zgadzam — zauważa Paweł Szczur. — A co powiem radnym? Że raport nie jest laurką dla miasta i niewiele mówi o tym, co się dzieje w Olsztynie. Dostanę 5 minut na wypowiedź, ale nie jako przewodniczący, bo wypowiem się jako mieszkaniec. Niestety mam tylko taką możliwość. To śmieszny czas. Raport ma ponad 150 stron i dotyczy wielu kwestii. Jest kuriozalny.

Co jest „nie tak” w raporcie o stanie Olsztyna?

— W ogóle nie istnieją w nim uczelnie wyższe. A czy liczba studentów w mieście nie wpływa na rozwój Olsztyna? Albo jest informacja, ile Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wydało na inwestycje. Ale mnie to nie interesuje. Mnie jako mieszkańca interesuje cena za wodę i to, o ile więcej będę płacił. W raporcie również jest informacja o gigantycznej inwestycji, jaką jest elektrociepłownia. Super. Ale mnie ciekawi, jak zmieni się dzięki niej cena za ciepło — podkreśla Paweł Szczur. — Albo z raportu dowiedziałem, ile kilometrów dróg ma Olsztyn. Mnie natomiast interesuje stan jezdni, ile jest przejść dla pieszych i w jakim są stanie. Na moim osiedlu widać to dokładnie. To jest tragedia. I chciałbym to podkreślić nie tylko jako mieszkaniec, ale też jako przewodniczący.

I dodaje: — Raport chwali się tym, że Olsztyn jako miasto turystyczne wyprzedziło Giżycko. A ile średnio pieniędzy zostawia turysta? Raporty z Torunia, Gdańska czy Krakowa dokładnie to wyjaśniają. Nie interesuje mnie więc, ilu mamy turystów, ale ile miasto dzięki nim zyskuje. I jaki procent turystów na liczbę mieszkańców zatrzymuje się w o wiele mniejszym Giżycku, a jaki w Olsztynie. Być może w tym kontekście Olsztyn nie wypada wcale tak pozytywnie… To wszystko chciałem poruszyć na sesji. Ale czy dam radę w 5 minut?

To pytanie zadajemy przewodniczącemu Rady Miasta w Olsztynie

— Raport o stanie miasta normowany w specjalny sposób. Wskazuje, kto może zabrać głos, a więc mieszkaniec, który zbierze 50 podpisów. Taki jest wymóg, bez wyjątku. Przewodniczący osiedla też jest mieszkańcem, więc ma możliwość wypowiedzenia się. Będziemy rozmawiać o raporcie stanu całego miasta, a nie tylko jego części. Prawie każda uchwała, którą podejmujemy, dotyczy całego Olsztyna. Dotykamy tym wszystkich osiedli. Oczywiście zapraszamy do zabrania głosu. Z przyjemnością wysłuchamy każdej opinii. 5 minut to sporo czasu. A jeśli ten minie, po prostu zwrócę uwagę, że należy kończyć i poproszę o konkluzję — odpowiada Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta Olsztyna. — Głos zabierze dwóch mieszkańców. Mam nadzieję, że przygotują się merytorycznie. Tak, żeby radni mogli się odnieść do ich argumentów.

Kto dokładnie może zabrać głos w czasie sesji?

— Czy mieszkańcy mogą zabrać głos w sesji Rady Miasta? Tak. Czy mogą to zrobić przewodniczący rad osiedli? Tak — odpowiada z kolei Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Olsztyna. — Na jakich zasadach? Przewodniczący rad osiedli zabierają głos w punkcie „Raport o stanie miasta” na takich samych zasadach jak mieszkańcy. Stosownie do art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym i § 8 ust. 4 załącznika nr 4 do Statutu Miasta Olsztyna muszą złożyć pisemne zgłoszenie najpóźniej w przeddzień sesji do przewodniczącego Rady Miasta wraz z co najmniej 50 podpisami mieszkańców Olsztyna. Z listy poparcia musi wyraźnie wynikać, że osoba ją podpisująca jest mieszkańcem Olsztyna — poprzez wskazanie adresu zamieszkania osoby podpisującej się pod listą, ewentualnie poprzez złożenie oświadczenia, że dana osoba jest mieszkańcem Olsztyna.

Jutro głównym punktem sesji Rady Miasta w Olsztynie będzie prezentacja raportu o stanie miasta. Raport liczy około 200 stron. W spisie są m.in. gospodarka komunalna, środowisko, zdrowie i wiele innych tematów.

Oprócz tego w porządku obrad są głosowania kilku projektów uchwał, m.in. „Projektu uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie za rok 2020.

ar