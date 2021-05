Utrudnienia w ruchu! Prace naprawcze ulic Olsztyna

Prace będą wykonywane do najbliższego piątku, codziennie od godziny 21 do 5 rano. Naprawy dotyczą ulicy Sielskiej Partyzantów od ronda Bema do Lubelskiej i Pieniężnego.

Technologia i sposób naprawy wymaga prace nocne ze względu na mały ruch samochodowy i sposób naprawy. Podczas prac będzie występował hałas co będzie zakłócało ciszę nocną.

Źródło: Bezpieczny Olsztyn