Wieści z Białego Domu

Przez ostatnie kilka tygodni cała światowa polityka kręci się wokół Donalda Trumpa. Nie można więc dziwić się prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że ten, mając dobre relacje z amerykańskim prezydentem, postanowił doprowadzić do bezpośredniego spotkania. Intencje były dobre. Wykonanie? Cóż, bywało lepiej. Na pewno jednak każde 5 minut z Trumpem jest dzisiaj na wagę złota. Dlatego trzeba docenić wysiłek Dudy. Już mniej bezkrytycznym można być wobec jego komentarzy po spotkaniu z Trumpem. Koniec końców dobrze, że Pałac Prezydencki wykazał się aktywnością.

Trochę jednak naszego prezydenta przyćmił Emanuel Macron. Wydawało się, że francuski prezydent najlepsze momenty swojej politycznej kariery ma już za sobą. Podczas wizyty w Białym Domu jego gwiazda rozbłysła na nowo. Nie bał się sprostować słowa Trumpa, gdy ten mijał się z prawdą na temat skali i charakteru europejskiego wsparcia dla Ukrainy. Nie bał się wejść w słowo Trumpowi. Nie wahał się zastosować ofensywnej mowy ciała. Przede wszystkim był jednak uzbrojony w merytoryczne argumenty. Potrafił w prostych słowach wytłumaczyć amerykańskiej opinii publicznej, jak mają się sprawy z pomocą dla Ukrainy. I w których punktach amerykański prezydent rozmija się z prawdą.

Macron spędził w Białym Domu sześć godzin. Chociaż nie bał się skonfrontować się z Trumpem, to amerykański przywódca poświęcił mu bardzo dużo czasu. Kolejny raz potwierdziło się, że Trump szanuje silnych przywódców. Pochlebców ma pod dostatkiem w swoim najbliższym otoczeniu.

Na pewno jest to ważna lekcja do wyciągnięcia z ostatniego tygodnia. Tymczasem historia znowu przyspiesza. Trump bowiem zapowiedział nałożenie ceł na europejskie towary, w tym samochody. To kolejny niezbyt przyjazny gest wobec sojuszników. Kanadyjczycy, kraj NATO-wski, już wiedzą, jak to smakuje. Gorzko. Krajowi Klonowego Liścia pozostała satysfakcja z rewanżu na hokejowym lodowisku.



Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego