Seria wstrząsów

Donald Trump doprowadził do sytuacji, w której przegląd wydarzeń międzynarodowych z mijającego tygodnia trudno nie rozpoczynać od jego słów lub poczynań. Ostatnie dni miały upłynąć pod znakiem zapowiadanej wojny handlowej. Trump miał uderzyć w trzech głównych partnerów handlowych USA, czyli Meksyk, Kanadę i Chiny. Ostatecznie Meksyk i Kanada wynegocjowały odłożenie sankcji na miesiąc. Trudno uznać, że ustępstwa dotyczą zasadniczych spraw. Rozmieszczenie 10 tysięcy meksykańskich żołnierzy na granicy prezydent Biden był w stanie wynegocjować bez podnoszenia ciśnienia rynkom finansowym. Dla nas bardziej znaczący jest przykład Kanady. Kanadyjscy żołnierze walczyli u boku amerykańskich we wszystkich istotnych wojnach XX i XXI wieku. W tych przynoszących zaszczyt i chlubę, jak II wojna światowa, ale również w tych, których bilans jest co najmniej dyskusyjny, jak Wietnam czy Irak. I pomimo tego braterstwa broni Trump był gotowy na sojuszników z NATO nałożyć 25-procentowe cła.

Nałożył ostatecznie cła na Chiny, 10-procentowe. Chiny zapowiadają precyzyjną odpowiedź. A amerykańscy wyborcy próbują z internetowych wyszukiwarek dowiedzieć się, kto tak naprawdę zapłaci te cła. Oni czy Chińczycy. Ludziom na całym świecie nie jest jednak do śmiechu.

Tydzień miał zacząć się od zapowiedzianego trzęsienia ziemi. Zostało ono jednak przyćmione przez konferencję prasową Trumpa i premiera Izraela. Złożone zapowiedzi zszokowały wszystkich odbiorców, może poza izraelską skrajną prawicą. Trudno je w tym momencie dokładnie relacjonować. Panuje bowiem przekonanie, że plan dotyczący przyszłości Gazy będzie jeszcze precyzyjnie interpretowany i na ostateczną wykładnię trzeba będzie poczekać. Bo jedna rzecz jest jasna. Przymusowe wysiedlenia całych grup ludności są nieakceptowalne w myśl prawa międzynarodowego. Tutaj postawmy kropkę. A po kropce skonstatujmy jeszcze, że rozgrywka o przyszłość Bliskiego Wschodu wkracza w nową fazę. Za sprawą Trumpa historia znowu przyspieszyła. Nie wiemy tylko, do jakiego świata nas to przyspieszenie zaprowadzi.



Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego