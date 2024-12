Każda seria kiedyś się kończy

PGE GiEK Skra Bełchatów - Indykpol AZS Olsztyn 3:2 (25:17, 15:25, 19:25, 30:28, 17:15)

Indykpol AZS Olsztyn przyjechał do Bełchatowa jako zwycięzca czterech ostatnich meczów z rzędu w PlusLidze. Z kolei Skra przegrała dwa ostatnie starcia z Projektem Warszawa i Norwidem Częstochowa.

Patrząc na formę obu drużyn początek meczu był nieco zaskakujący. Zespół Gheorghe Cretu postawił na solidną zagrywkę, z którą goście mieli sporo problemów. Poza tym bełchatowianie zaprezentowali o wiele więcej jakości, co przełożyło się na triumf w pierwszym secie. Dwie kolejne partie to już koncert graczy AZS-u. W czwartej partii walka była zażarta, lecz olsztynianie w pewnym momencie mieli już cztery punkty przewagi. O wszystkim zadecydowała jednak emocjonująca końcówka, którą ostatecznie (po małych sędziowskich kontrowersjach) wygrali bełchatowianie. Nasz zespół był bliski wygranej w tie-breaku (prowadził 12:9), ale Skra nie zamierzała odpuszczać. Olsztynianie mieli nawet dwie piłki meczowe, ale to gospodarze finalnie cieszyli się z końcowego zwycięstwa.

AZS najlepiej prezentował się na zagrywce. Siatkarze "Zielonej Armii" posłali aż 9 asów. Autorem trzech był Moritz Karlitzek, po dwa zaprezentowali kapitanowie, czyli Jan Hadrava oraz Nicolas Szerszeń, natomiast jednego asa ustrzelili Paweł Cieślik i Szymon Jakubiszak. Kolejnym elementem do pochwały jest blok, którym AZS punktował aż 10 razy. Nieco chwiejnie "azetesiacy" zaprezentowali się przyjęciu (około 47 proc. pozytywnych dograń). W drugim i trzecim secie gracze Marcina Mierzejewskiego świetnie grali w ataku i punktowali swoich rywali na kontrach. Duża w tym zasługa Jana Hadravy, który w końcówce czwartej partii i tie-breaka był liderem w ofensywie Olsztyna.

O ile należy pochwalić siatkarzy AZS-u za kapitalną odpowiedź po przegranej w pierwszym secie, to popularnego "mentalu" zabrakło w końcowych fragmentach czwartego i piątego seta. Bełchatowianie prowadzeni przez fenomenalnego w tym meczu Mirana Kujundžica oraz za sprawą dobrej zmiany Michała Szalachy na środku siatki i Pavle Pericia na skrzydle podnieśli się i wyszarpali AZS-owi wygraną z rąk.

Nie ma jednak co płakać. Należy docenić, że z Bełchatowa wyjeżdżamy z jednym punktem, aczkolwiek apetyty były większe.

Janusz Siennicki

* Wyniki 16. kolejki : ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Projekt Warszawa 0:3; Nowak-Mosty MKS Będzin - GKS Katowice 2:3; Bogdanka LUK Lublin - Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3, Jastrzębski Węgiel - Barkom Każany Lwów 2:3; PSG Stal Nysa - Asseco Resovia Rzeszów 1:3, Ślepsk Malow Suwałki - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa 3:2; Trefl Gdańsk - Cuprum Stilon Gorzów (poniedziałek, godz. 20.30).

PO 16 KOLEJKACH

1. Jastrzębski 41 44:17

2. Projekt 38 44:18

3. Warta 36 40:19

4. LUK 32 37:23

5. ZAKSA 31 37:30

6. Norwid 29 35:31

7. Resovia 28 37:32

8. Skra 25 32:31

--------------------------------

9. Ślepsk 23 34:35

10. Indykpol AZS 21 28:32

11. Cuprum* 19 26:34

12. Trefl* 17 28:38

13. Stal 12 21:41

--------------------------------

14. Będzin 12 20:40

15. Barkom 11 23:40

16. Katowice 6 17:45

* mecz mniej