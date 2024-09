Feralny sierpień polityków RFN

Coś pecha mają ostatnio nasi zachodni sąsiedzi. Sierpień okazał się bowiem niebezpiecznym miesiącem dla niemieckich polityków – i to z obu głównych partii politycznych RFN. Znacząca polityk SPD 57-letnia Dilek Kalayci przez pięć lat była ministrem zdrowia w rządzie miasta na prawach landu – Berlin (zgodnie z tradycją członkowie tego landowego gabinetu nazywani są „senatorami”) – a teraz ma oskarżenia korupcyjne i rusza jej proces. Urodzona w Turcji, ale wychowana już w Niemczech „pani polityczka” wyszła (skądinąd dość późno) za mąż, ale jej ślub sfinansowała agencja PR, która w tym samym czasie dostawała zlecenia od władz Berlina. A we władzach stolicy Niemiec zasiadała owa SPD-owska „panna młoda” – i koło się zamykało. Akt oskarżenia opiewa na kwotę 11 240 euro.

Dla równowagi kilkadziesiąt godzin wcześniej przed informacją o korupcyjnym procesie „senator” z SPD z kolei szefa CDU „po sąsiedzku” w landzie Brandenburgia Jana Larsa Redmanna policja zatrzymała, gdy szalał na hulajnodze elektrycznej, mając 1,28 promila alkoholu we krwi. Zatrzymano mu prawo jazdy na pół roku, ale przede wszystkim zapłacił grzywnę w wysokości 8 tys. euro. Hulajnogowa eskapada przewodniczącego Redmanna miała miejsce równo miesiąc przed przypadającymi na 18 września wyborami landowymi. Na pewno ta sprawa partii Angeli Merkel nie pomoże.

To wszystko to oczywiście drobiazg z oskarżeniami korupcyjnymi, które przed sześcioma laty wytoczył powszechnie poważany w Niemczech tygodnik „Der Spiegel”. Chodziło o partyjną koleżankę Redmanna, ówczesną minister obrony Ursulę Gertrud von der Leyen. Zarzuty korupcyjne nie przeszkodziły jej rok później objąć dość niespodziewanie funkcję szefowej Komisji Europejskiej (zresztą jako pierwsza kobieta w historii i drugi obywatel Niemiec po Walterze Hallsteinie).

Od tego czasu minęło pięć i pół roku i Frau von der Leyen znów znalazła się pod ogniem niemieckich mediów. Chociażby portal niemieckiego radia „Deutchlandfunk” rozpisywał się o tajemniczym „dealu” Komisji Europejskiej i jej niemieckiej przewodniczącej z amerykańskim koncernem farmakologicznym Pfizerem. Wcześniej Niemkę ostro atakowała… prasa amerykańska. „New York Times” ujawniał, że szefowa KE z Republiki Federalnej Niemiec odmówiła ujawnienia swoich prywatnych SMS-ów z szefem Pfizera Albertem Bourla (skądinąd swoją funkcję sprawuje on tak jak von der Leyen – od 2019 roku). Śledztwo w Parlamencie Europejskim też na nic się zdało.

Cóż, nowa pięcioletnia kadencja niemieckiej przewodniczącej Komisji Europejskiej zapowiada się bardzo ciekawie. Co jak co, ale nudno na pewno nie będzie…

Ryszard Czarnecki