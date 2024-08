Wisła i Jagiellonia liczą na cud

To już ostatnia runda kwalifikacji przed fazą zasadniczą (ligową) europejskich pucharów w piłce nożnej, bardzo zmienionych w porównaniu z poprzednim sezonem.

Po odpadnięciu z eliminacji Ligo Mistrzów (porażki 0:1 i 1:4 z Bodoe/Glimt) Jagiellonia rywalizuje w Lidze Europy, ale i tutaj będzie jej bardzo trudno awansować do fazy głównej.

Utytułowany Ajax ma bowiem solidną zaliczkę z Białegostoku, gdzie pokonał mistrza Polski 4:1. Ewentualne odrobienie takich strat przez Jagiellonię w Amsterdamie byłoby sensacją.

W kadrze zespołu z Amsterdamu jest Jan Faberski, który na co dzień występuje w rezerwach tego klubu. To 18-letni ofensywny piłkarz, który do holenderskiej drużyny trafił… z Jagiellonii.

Odpadnięcie z eliminacji Ligi Europy nie oznacza jednak pożegnania się z rozgrywkami UEFA. Pokonany w dwumeczu Ajax – Jagiellonia „spadnie” do fazy ligowej Ligi Konferencji.

O udział w tej fazie LK, trzecich pod względem prestiżu i pieniędzy rozgrywek klubowych UEFA, walczą Legia i Wisła.

Znacznie bliżej celu jest warszawski zespół. Podopieczni Goncalo Feio pokonali u siebie kosowską Dritę Gnjilane 2:0 i przed rewanżem, który odbędzie się w Prisztinie, są faworytami.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja piłkarzy z Krakowa, występujących na co dzień na drugim poziomie w Polsce. U siebie „Biała Gwiazda” uległa Cercle Brugge aż 1:6, co oznacza, że rewanż w Belgii powinien być dla gospodarzy praktycznie tylko formalnością.

Jedynym polskim zespołem, który już wcześniej odpadł z rozgrywek UEFA, jest Śląsk Wrocław. Wicemistrz Polski przegrał po zaciętej rywalizacji dwumecz w trzeciej rundzie el. Ligi Konferencji ze szwajcarskim FC Sankt Gallen.

Losowanie fazy ligowej zreformowanej Ligi Europy odbędzie się w piątek w Monako o godz. 13.00. Natomiast Ligi Konferencji – tego samego dnia o godz. 14.30.

Program rewanżowych meczów polskich drużyn w 4. rundzie eliminacji:

29 sierpnia (czwartek)

Liga Europy

Ajax Amsterdam – Jagiellonia Białystok (godz. 20.00); pierwszy mecz 4:1

Liga Konferencji

Drita Gnjilane – Legia Warszawa (godz. 20.00); pierwszy mecz 0:2

Cercle Brugge – Wisła Kraków (godz. 20.00); pierwszy mecz 6:1

Źródło: PAP