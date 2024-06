Niemiecki walec rozjechał Szkotów

Grupa A: Niemcy - Szkocja 5:1 (3:0)

Bramki: 1:0 Florian Wirtz (10), 2:0 Jamal Musiala (19), 3:0 Kai Havertz (45+1-karny), 4:0 Niclas Fuellkrug (68), 4:1 Antonio Ruediger (87-samobójcza), 5:1 Emre Can (90+3).



Niemcy: Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Antonio Ruediger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstadt - Jamal Musiala (74. Thomas Mueller), Robert Andrich (46. Pascal Gross), Ilkay Guendogan, Toni Kroos (80. Emre Can), Florian Wirtz (63. Leroy Sane) - Kai Havertz (63. Niclas Fuellkrug).

Szkocja: Angus Gunn - Anthony Ralston, Jack Hendry, Ryan Porteous, Kieran Tierney (78. Scott McKenna), Andy Robertson - John McGinn (67. Kenny McLean), Callum McGregor (67. Billy Gilmour), Scott McTominay, Ryan Christie (82. Lawrence Shankland) - Che Adams (46. Grant Hanley).

Mecz otwarcia 17. edycji mistrzostw Starego Kontynentu to całkowita dominacja gospodarzy, którzy zwyciężyli pewnie i... zaskakująco nisko, biorąc pod uwagę przebieg i statystyki spotkania.

Niecałe 10 minut zajęło podopiecznym selekcjonera Juliana Nagelsmanna zdobycie pierwszego gola w tegorocznym turnieju. Joshua Kimmich podał z prawego skrzydła na środek boiska, skąd precyzyjnym strzałem popisał się Florian Wirtz. Pomocnik Bayeru Leverkusen miał tego dnia dokładnie 21 lat i 42 dni i został najmłodszym strzelcem gola dla Niemiec w ME w historii.

Absolutnym rekordzistą jest Szwajcar Johan Vonlanthen, który wpisał się na listę strzelców w meczu z Francją w 2004 roku w wieku 18 lat i 141 dni.

W 19. minucie starszy od Wirtza o 67 dni Jamal Musiala podwyższył na 2:0 mocnym strzałem ze środka pola karnego. Po raz pierwszy w historii ME zdarzyło się, że w jednym meczu dla tej samej drużyny gole zdobyło dwóch piłkarzy, którzy nie skończyli jeszcze 22 lat. Musiala został przy okazji najmłodszym w historii piłkarzem, który wystąpił w co najmniej jednym spotkaniu dwóch edycji ME.

Szkocja nie była w stanie w żaden sposób odpowiedzieć na sposób gry Niemców, którzy konstruowali kolejne ataki. Po jednym z nich debiutujący w mistrzostwach Europy Ryan Porteous sfaulował w polu karnym Ilkaya Guendogana. Początkowo francuski sędzia Clement Turpin przewinienia nie zauważył, ale po obejrzeniu powtórki pokazał szkockiemu obrońcy czerwoną kartkę i przyznał gospodarzom "jedenastkę", którą na gola zamienił Kai Havertz (45+1.).

W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił, dlatego nie było zaskoczeniem, gdy w 68. minucie na 4:0 podwyższył Niclas Fuellkrug, który na boisku pojawił się pięć minut wcześniej. Szkoci mieli chwilę radości w 87., gdy przypadkiem do własnej bramki piłkę posłał Antonio Ruediger, ale ostatnie słowo i tak należało do Niemców - wynik ustalił powołany w ostatniej chwili za kontuzjowanego Aleksandara Pavlovica Emre Can (90+3.).

Statystycy Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) wyliczyli, że gospodarze oddali łącznie 19 strzałów, w tym 10 celnych, a Szkocja w obu tych rubrykach miała zero - mimo że zdobyła bramkę.

To najwyższe zwycięstwo w historii meczów otwarcia mistrzostw Europy. Poprzednimi rekordzistami byli Włosi, którzy przed trzema laty pokonali w Rzymie Turcję 3:0. W starciach otwierających rywalizację w ME nigdy wcześniej nie padły więcej niż trzy bramki.

W drugim meczu grupy A w sobotę w Kolonii zmierzą się Szwajcaria i Węgry.

"Droga piłkarska rodzino, cóż za wieczór w Monachium, w Niemczech, w Europie, na świecie! My, Niemcy, znów jesteśmy kimś. A dokładniej: drużyną, która może pokonać 39. ekipę rankingu FIFA 5:1 w meczu otwarcia. To nie jest czas na spokojną, wyważoną analizę i realistyczne stwierdzenia, że jeszcze nic nie jest przesądzone. Tu zgadzam się z kanclerzem Niemiec: wyjdźcie na ulicę, świętujcie, cieszcie się, zorganizujcie sobie butelkę Single Malt, a przy zasypianiu pomyślcie sobie o kojącym dźwięku wydawanym przez samotne dudy w oddali" - napisano w relacji na żywo na stronie internetowej "Sueddeutsche Zeitung".

W serwisie "Frankfurter Allgemeine Zeitung" podkreślono, że teraz oczekiwania kibiców zostały bardzo rozbudzone.

"Reprezentacja Niemiec odniosła wysokie zwycięstwo nad Szkocją, a to karmi nadzieję na porywający turniej. Gol samobójczy tylko minimalnie zaciemnia radość" - oceniono.

W "Kickerze" otwarcie 17. edycji ME oceniono jako "perfekcyjne".

"Zwycięstwo 5:1 - najwyższe w historii Niemiec w mistrzostwach Europy - przerwało serię trzech porażek w pierwszych spotkaniach ważnych turniejów" - zauważono.

W portalu sport1.de również użyto słowa "perfekcyjny", choć poprzedzono je wyrazem "prawie". Jednocześnie podkreślono, że takie otwarcie mistrzostw to "marzenie".

"Reprezentacja Niemiec wysokim zwycięstwem wprawiła cały kraj w euforię" - zaznaczono.

