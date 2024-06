Jak powstrzymać mechaniczną pomarańczę?

Tylko dwukrotnie polskim piłkarzom udało się wygrać pierwszy mecz w mistrzostwach świata lub Europy. Podczas mundialu w RFN w 1974 roku pokonali Argentynę 3:2, a Euro 2016 zaczęli od zwycięstwa z Irlandią Północną 1:0.

Rywalizację w mistrzostwach Europy 2024 Biało-Czerwoni zainaugurują w niedzielę spotkaniem z Holandią. To będzie ich 14. wielki turniej.

Mecze otwarcia polskich piłkarzy na MŚ i ME:

MŚ 1938, Polska – Brazylia 5:6 po dogr.

MŚ 1974, Polska – Argentyna 3:2

MŚ 1978, Polska – RFN 0:0

MŚ 1982, Polska – Włochy 0:0

MŚ 1986, Polska – Maroko 0:0

MŚ 2002, Polska – Korea Południowa 0:2

MŚ 2006, Polska – Ekwador 0:2

ME 2008, Polska – Niemcy 0:2

ME 2012, Polska – Grecja 1:1

ME 2016, Polska – Irlandia Północna 1:0

MŚ 2018, Polska – Senegal 1:2

ME 2021, Polska – Słowacja 1:2

MŚ 2022, Polska – Meksyk 0:0

ME 2024, Polska – Holandia ?

Jak to było z Holandią?

Trzy zwycięstwa, przy czym ostatnie w 1979 roku, siedem remisów i dziewięć porażek – to bilans dotychczasowych 19 spotkań reprezentacji Polski z Holandią. Bramki: 19-28 na niekorzyść Biało-Czerwonych.

Obie jedenastki zmierzą się 16 czerwca w Hamburgu na inaugurację swoich występów w tegorocznych mistrzostwach Europy.

Początek kontaktów obu zespołów to mecz towarzyski w Warszawie w 1968 roku, zakończony bezbramkowym remisem.

Wszystkie trzy zwycięstwa nad „Pomarańczowymi” polscy piłkarze odnieśli między 1969 a 1979 rokiem, w tym słynne 4:1 z ówczesnymi wicemistrzami świata, z legendarnym Johanem Cruyffem w składzie, w 1975 roku w kwalifikacjach mistrzostw Europy.

Z kolei cztery lata później, w maju 1979 roku, po golach Zbigniewa Bońka i Włodzimierza Mazura pokonali Holendrów 2:0 w eliminacjach Euro 1980 i była to ostatnia jak dotychczas wygrana z tym rywalem.

12 późniejszych meczów przyniosło 5 remisów i 7 sukcesów „Oranje”, w tym 2:0 na PGE Narodowym w Warszawie przy okazji ostatniej konfrontacji obu zespołów we wrześniu 2022 roku w Lidze Narodów UEFA.

Dotychczasowe mecze piłkarskie Polska – Holandia:

01.05.1968, Warszawa: Polska – Holandia 0:0

07.05.1969, Rotterdam: Holandia – Polska 1:0 (0:0) el. MŚ

07.09.1969, Chorzów: Polska – Holandia 2:1 (0:1) el. MŚ

10.10.1973, Rotterdam: Holandia – Polska 1:1 (1:1)

10.09.1975, Chorzów: Polska – Holandia 4:1 (2:0) el. ME

15.10.1975, Amsterdam: Holandia – Polska 3:0 (1:0) el. ME

02.05.1979, Chorzów: Polska – Holandia 2:0 (1:0) el. ME

17.10.1979, Amsterdam: Holandia – Polska 1:1 (0:1) el. ME

19.11.1986, Amsterdam: Holandia – Polska 0:0 el. ME

14.10.1987, Zabrze: Polska – Holandia 0:2 (0:2) el. ME

11.09.1991, Eindhoven: Holandia – Polska 1:1 (0:0)

14.10.1992, Rotterdam: Holandia – Polska 2:2 (1:2) el. MŚ

17.11.1993, Poznań: Polska – Holandia 1:3 (1:1) el. MŚ

04.06.2000, Lozanna: Polska – Holandia 1:3 (1:1)

01.06.2016, Gdańsk: Polska – Holandia 1:2 (0:1)

04.09.2020, Amsterdam: Holandia – Polska 1:0 (0:0) LN

18.11.2020, Chorzów: Polska – Holandia 1:2 (1:0) LN

11.06.2022, Rotterdam: Holandia – Polska 2:2 (0:1) LN

22.09.2022, Warszawa: Polska – Holandia 0:2 (0:1) LN

--------------------------------------------------------------------

bilans: 19 meczów; 3 zwycięstwa, 7 remisów, 9 porażek; bramki: 19-28.

Szczęśliwy stadion

Volksparkstadion, na którym swoje mecze rozgrywa Hamburger SV, będzie gospodarzem pięciu spotkań piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech, w tym Polski z Holandią już w niedzielę.

Stadion oddano do użytku w 1953 roku, a pod koniec XX wieku gruntownie zmodernizowano. Był areną mistrzostw świata 1974 i 2006 oraz mistrzostw Europy 1988.

W 2011 roku odbyła się na nim walka bokserska o pasy mistrzowskie w wadze ciężkiej Władimira Kliczki z Davidem Haye'em.

Reprezentacja Polski trzykrotnie grała na nim z gospodarzami i nigdy nie przegrała. Towarzysko w 1959 roku zremisowała 1:1, a w 2014 roku 0:0. Natomiast w 1971 roku również 0:0 było w eliminacjach ME.

Co z kapitanem?

Trener reprezentacji Polski Michał Probierz podkreślił, że – wbrew niektórych opiniom – informacja o kontuzji Roberta Lewandowskiego jest prawdziwa. – Na pewno nie zagra z Holandią, ale być może wróci na Austrię – powiedział podczas pierwszej konferencji prasowej w Hanowerze.

Lewandowski doznał naderwania mięśnia uda w poniedziałkowym meczu towarzyskim z Turcją w Warszawie (2:1). Jak przekazał we wtorek lekarz kadry Jacek Jaroszewski, doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju – 16 czerwca z Holandią.

Od tego czasu zaczęły jednak pojawiać się wątpliwości, czy to nie jest zasłona dymna w celu zmylenia rywali. Probierz kategorycznie odrzucił takie sugestie.

– Nie ma innego stanowiska niż to oficjalne. Tego jedynego, jakie przedstawił doktor Jaroszewski. Robert na pewno nie zagra w niedzielę z Holandią. Jeśli selekcjoner tej drużyny Ronald Koeman nie wierzy, to niech zadzwoni do Barcelony, pewnie ma tam znajomych (Holender grał w przeszłości w tym klubie – PAP) – powiedział Probierz.

– Posłuchałem różnych wywiadów, opinii. Nie wiedziałem, że ludzie mają tak dużą wiedzę o kontuzjach. Ja mam pełne zaufanie do naszego sztabu medycznego. I wiem, że jeżeli coś mówimy, na dodatek oficjalnie, to po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Jest taki cytat: „Mów prawdę, a ludzie i tak będą myśleli, że kłamiesz”. Czego byśmy nie powiedzieli, to i tak będzie dodana do tego druga historia – dodał.

Jak zaznaczył, w przypadku Lewandowskiego każdy kolejny dzień może przynieść coś nowego. – Jest możliwe, że wystąpi 21 czerwca z Austrią – przyznał trener.

Źródło: PAP