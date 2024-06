Jest po prostu NAJLEPSZA!

W sięgającej 1968 roku erze open tenisa, gdy dopuszczono do startów zarówno amatorów, jak i zawodowców, 23-letnia Polka jest dopiero trzecią tenisistką, która zwyciężyła w Paryżu trzy razy z rzędu. W latach 1990-92 dokonała tego pochodząca z Serbii Monica Seles, a Belgijka Justine Henin taką serię odnotowała między 2005 a 2007 rokiem.

Mecz z mającą polskie korzenie 28-letnią Paolini, która odniosła największe sukces w karierze, trwał 68 minut.

Wygrywając French Open Świątek umocniła się na prowadzeniu w światowym rankingu.

23-letnia Świątek dogoniła w klasyfikacji wszech czasów takie tenisowe sławy, jak Szwajcarka Martina Hingis oraz Rosjanka Maria Szarapowa, które również w singlu pięciokrotnie zwyciężyły w imprezach Wielkiego Szlema.

Rekordzistką pozostaje Australijka Margaret Court, która w latach 1960-73 wywalczyła 24 tytuły. O jeden mniej ma Amerykanka Serena Williams.

Za triumf w Paryżu Polka otrzyma 2,4 mln euro. Świątek będzie dziewiątą tenisistką w historii, która z tytułu oficjalnych premii przekroczy granicę 30 mln dolarów.

Po zawodach w stolicy Francji suma zarobków 23-letniej raszynianki będzie wynosić ok. 31,5 mln dolarów.

"Kocham to miejsce. Co roku czekam, żeby tu wrócić. W drugiej rundzie praktycznie byłam poza turniejem (obroniła piłkę meczową w meczu z Japonką Naomi Osaką - PAP), więc dziękuję wszystkim za to, że zostaliście ze mną do końca, kibicowaliście mi. Dziękuję i do zobaczenia za rok" - powiedziała Świątek po odebraniu trofeum. (PAP)