Wielki sukces młodych azetesiaków

Siatkówka\\\ Juniorzy młodsi AZS UWM Olsztyn awansowali do półfinału mistrzostw Polski, pokonując w kortowskiej hali swoich rówieśników z Krosna, Radomia i Wrocławia. Młodym siatkarzom kibicował wiceminister sportu Ireneusz Nalazek.

Wyniki spotkań AZS UWM Olsztyn

AZS UWM Olsztyn – Karpaty MOSiR Krosno 3:0

AZS UWM Olsztyn – RCS Czarni Radom 3:0

AZS UWM Olsztyn – Tauron Gwardia Wrocław 3:1

Olsztynianie nie mieli sobie równych podczas turnieju, który w dniach 15-17 marca odbył w legendarnej kortowskiej hali. W trzech spotkaniach stracili zaledwie jednego seta i pewnie zameldowali się w półfinale mistrzostw Polski.

Zmaganiom młodych adeptów siatkówki, które jak zawsze przysporzyły mnóstwo emocji, z uwagą przyglądał się wiceminister sportu Ireneusz Nalazek .

– Rozpoczynałem swoją przygodę z siatkówką dokładnie w tym samym wieku, w jakim są bohaterowie ćwierćfinałowego turnieju w ramach mistrzostw Polski juniorów młodszych – powiedział Ireneusz Nalazek, który stwierdził, że wprawdzie mocno trzyma kciuki za całą polską młodzież, to jednak jego serce jest przy olsztyńskich zespołach.

– Siatkówka wiele mi w życiu dała, a lata spędzone na parkietach stolicy Warmii i Mazur zapamiętam do końca życia. Sport to fantastyczna zabawa, dlatego z wielką chęcią oglądam zmagania młodzieży, wierząc, że w przyszłości z tych młodych ludzi wyrosną wielcy mistrzowie. Ale nawet jeżeli tak się nie stanie, to pozytywne emocje zostaną w nich na długo – powiedział minister Nalazek , który na zakończenie turnieju wraz z Jerzym Mrozem (prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej) i Cezarym Mrozem (prezes Fundacji Huberta Jerzego Wagnera) wręczyli puchary oraz statuetki dla najlepszych zawodników.