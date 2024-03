Brąz Skrzyszowskiej i rekord świata Charlton w biegu na 60 m ppł

Francuzka Cyrena Samba-Mayela wywalczyła srebro wynikiem 7,74.

"Nie mam rekordu Polski, ale mam brązowy medal mistrzostw świata. Ten start kosztował mnie dużo emocji, bo naprawdę dużo się działo. W półfinale coś zrobiłam sobie w kostkę, ale w końcu wyszło dobrze. Miałem swoje emocje pod kontrolą. Wszystko szło tak jak chciałam. Byłam skupiona i pobiegłam trzy najlepsze wyniki w sezonie. Moim słowem przewodnim był dzisiaj: spokój. Pomyślałam sobie, że jeŚli chcę walczyć na igrzyskach olimpijskich, to nie mogę bać się halowych MŚ" - powiedziała wzruszona Skrzyszowska.

Mistrzyni Polski w półfinale wyrównała swój rekord życiowy wynikiem 7,78. Do rekordu kraju Zofii Bielczyk brakuje jej tylko 0,01 sekundy. Przygotowania płotkarki do HMŚ nie były usłane różami.

"Po mistrzostwach Polski na siłowni upuściłam sobie 10 kg na stopę. Miałam duży problem - fioletowy siniak. Później miałam alergię, a kilka dni temu się rozchorowałam. Narzuciłam sobie dodatkową presję, bo chciałam pobić rekord Polski. Byłam blisko w półfinale, ale uznałam, że najważniejszy jest awans do finału" - kontynuowała.

Trenerem Skrzyszowskiej jest jej ojciec - Jarosław.

"Dziękuję mojemu tacie za to, że we mnie wierzył. Tydzień temu zwątpiłam, ale zebrałam się i jestem z tego bardzo dumna, że potrafiłam to zrobić" - dodała.

Reprezentanci Polski podczas czempionatu w Glasgow wywalczyli dwa medale - w sobotę Ewa Swoboda była druga w biegu na 60 m.

Szwed Armand Duplantis wynikiem 6,05 wygrał konkurs skoku o tyczce. Na podium stanęli też Amerykanin Sam Kendricks i Grek Emmanouil Karalis. Piotr Lisek nie zaliczył żadnej wysokości, a Robert Sobera zrezygnował ze startu.

"Mam pretensje tylko do siebie. Czułem się bardzo dobrze. Szkoda, że tak się potoczyło, mogę Was tylko przeprosić" - skomentował Lisek w TVP Sport.

Kendricks pokonał poprzeczkę zawieszoną na 5,90, a Karalis uporał się z wysokością 5,85. Duplantis po raz kolejny chciał poprawić rekord świata, ale każda z jego prób na 6,24 była nieudana.

Maksymilian Szwed, Jan Wawrzkiewicz, Daniel Sołtysiak i Mateusz Rzeźniczak czasem 3.08.00 zajęli piąte miejsce w sztafecie 4x400 m Wygrali Belgowie przed Amerykanami i Holendrami.

Jonathan Sacoor, Dylan Borlee, Christian Iguacel i Alexander Doom triumfowali wynikiem 3.02,54. Jacory Patterson, Matthew Boling, Noah Lyles i Chris Bailey z USA uzyskali czas 3.02,60. Doom na ostatniej prostej wyprzedził Bailey'a i wywalczył drugi złoty medal w Glasgow, gdyż w sobotę wygrał indywidualny bieg na 400 m.

Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela, Terrence Agard i Tony van Diepen uplasowali się na trzeciej pozycji i poprawili halowy rekord Holandii na 3.04,25. Natomiast Kenijczycy ustanowili rekord Afryki - 3.06,71 i zajęli czwarte miejsce.

Holenderka Femke Bol w sobotę poprawiła halowy rekordu świata w biegu na 400 m wynikiem 49,19. W niedzielę zdobyła drugi złoty medal. Wraz z Lieke Klaver, Cathelijn Peeters i Lisanne de Witte wygrała sztafetę 4x400 m czasem 3.25,07.

Srebro wywalczyły Amerykanki: Quanera Hayes, Talitha Diggs, Bailey Lear i Alexis Holmes - 3.25,34. Brąz zdobyły Brytyjki: Laviai Nielsen, Lina Nielsen, Ama Pipi i Jessie Knight - 3.26,36.

W sesji porannej Norbert Kobielski zajął siódme miejsce w finale skoku wzwyż. Złoty medal wywalczył Nowozelandczyk Hamish Kerr. Na podium stanęli też Amerykanin Shelby McEwen i Koreańczyk Sanghyeok Woo. Kobielski pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2,24, ale nie uporał się z 2,28.

"2,24 mnie nie satysfakcjonuje. Cały sezon męczyłem się z urazem pięty. Ból był ogromny. Zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby doprowadzić się do ładu na igrzyska olimpijskie, gdzie chcę pobić rekord Polski. Liczy się tylko jeden cel. Z Paryża chcę wrócić z medalem" - zapowiedział Kobielski.

Kerr triumfował najlepszym w tym roku wynikiem na świecie - 2,36. Drugi McEwen i trzeci Woo zakończyli konkurs rezultatem 2,28.

Thea LaFond została mistrzynią świata w trójskoku. Reprezentatnka Dominiki osiągnęła najlepszy w tym roku wynik - 15,01. Srebrny medal zdobyła Kubanka Leyanis Perez Hernandez (14,90), a brązowy Hiszpanka Ana Peleteiro-Compaore (14,75).

W Glasgow nie startowała Yulimar Rojas. Wenezuelka od 2016 roku wygrywała wszystkie mistrzostwa świata w hali i na stadionie. W 2022 roku wynikiem 15,74 poprawiła własny rekord świata w trójskoku.

Konkurs skoku w dal wygrała Amerykanka Tara Davis-Woodhall, która w najlepszej próbie uzyskała 7,07. Za nią uplasowały się jej rodaczka Monae Nichols (6,85) i reprezentantka Hiszpanii Fatima Diame (6,78).

Niedziela była ostatnim dniem czempionatu w Glasgow. Biało-czerwoni ze srebrem Swobody i brązem Skrzyszowskiej zajęli 18. miejsce w klasyfikacji medalowej. Wygrali Amerykanie z dorobkiem 20 medali: sześciu złotych, dziewięciu srebrnych i pięciu brązowych. (PAP)