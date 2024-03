Znamy kandydatów PiS do sejmiku i na stanowisko prezydenta Olsztyna

Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło listę swoich kandydatów do sejmiku województwa, powiatów i gmin. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w hotelu Kopernik w Olsztynie, politycy tej prawicowej partii wskazali również swojego kandydata na prezydenta Olsztyna. Został nim Grzegorz Smoliński - dyrektor olsztyńskiego oddziału Energa Operator.

Pierwszy na liście do sejmiku wojewódzkiego z okręgu olsztyńskiego z listy PiS jest Paweł Warot, wcześniej naczelnik oddziału IPN w Olsztynie, a potem w Gdańsku, do niedawna pełniący obowiązki dyrektora TVP Olsztyn. Pozostałe jedynki to była senator Bogusława Orzechowska w okręgu ostródzkim, obecny radny wojewódzki Marcin Kazimierczuk z okręgu elbląskiego, a z okręgu szczycieńskiego również obecny radny Patryk Kozłowski i w Ełku była senator Małgorzata Kopiczko .

O ile informacja o tym kto będzie reprezentował PiS w walce o fotel prezydenta Olsztyna może być pewnym zaskoczeniem, to od dłuższego czasu wiadomo, że z ramienia tej partii o funkcję prezydenta Elbląga będzie ubiegał się poseł Andrzej Śliwka. Kandydatem na prezydenta Ełku został dotychczasowy radny miejski Rafał Karaś .

— Jestem gotowy na debatę z każdym kandydatem. Będziemy walczyć, ja i komitet, o jak najlepszy wynik — powiedział nam Grzegorz Smoliński.

Stanisław Kryściński