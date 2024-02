Nowa noclegownia w Olsztynie powstanie jeszcze w tym kwartale?

Niezależnie od przyczyn jakie stoją za ich bezdomnością, zwłaszcza zimą wymagają naszego wzmożonego zainteresowania. Z myślą o tym problemie w ubiegłym roku zdecydowaliśmy się na budowę nowej noclegowni, w miejsce dotychczasowej przy ulicy Towarowej. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym kwartale będzie ona gotowa. Będzie to obiekt, który pomieści 97 osób w czterech pokojach 18 osobowych i w dwóch pokojach 10 osobowych. Do tego dochodzi 5 osobowy pokój dla osób niepełnosprawnych.Zależało nam, aby standard obiektu spełniał niezbędne wymogi sanitarne oraz stanowił rzeczywisty, wytchnieniowy „przyczółek”. Budynek będzie wyposażony w pomieszczenia łazienek, suszarni, pralni, świetlicy, kaplicy. Będą tam również pomieszczenia socjalne dla pracowników i pokój biurowy. Łączna powierzchnia noclegowni to blisko 600 metrów kwadratowych. Cieszę się, że niebawem osoby potrzebujące ciepła i snu znajdą tam swoje chwilowe miejsce.