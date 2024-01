Wikielec trenuje, wzmacnia się i wygrywa

W porównaniu z rundą jesienną z zespołu odeszło pięciu zawodników. Dwóch trafiło na wypożyczenia do IV-ligowych klubów: Alan Klimek do Jezioraka Iława, a Paweł Sagan do Constractu Lubawa. Kacper Nowicki, który latem został pozyskany z Cracovii Kraków, na zasadzie transferu definitywnego przeszedł do Sokoła Ostróda (liga okręgowa), Tomasz Wacławski wrócił do Supry Kwidzyn, klubu z którego jesienią został wypożyczony, natomiast wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy otrzymał Eryk Filipczyk.

Jeszcze w zeszłym roku trener Damian Jarzembowski mówił, że w miejsce zawodników, którzy odeszli, chciałby pozyskać nowych. - Trudno mówić o konkretnych pozycjach z racji warunków finansowych, jakie możemy zaproponować - mówił Jarzembowski. - Musimy pozyskać wartościowych piłkarzy, a ja nie boję się rotacji na pozycjach lub wdrożenia w nową pozycję piłkarza inteligentnego.

Pierwszym zawodnikiem, który podpisał umowę z GKS, był 23-letni napastnik Raivis Ķiršs. W poprzednim sezonie zawodnik grał w łotewskiej Ekstraklasie w barwach FK Tukums 2000 i strzelił w 30 spotkaniach 9. goli (na Łotwie gra się systemem wiosna - jesień). Zawodnik regularnie grał w młodzieżowych reprezentacjach Łotwy, a ostatnio został powołany nawet do pierwszej reprezentacji, ale dwa spotkania ostatecznie przesiedział na ławce rezerwowych.

Od rundy wiosennej w Wikielcu będzie grał doświadczony 30-letni Arkadiusz Kuciński, który ostatnie lata spędził w Jezioraku Iława, a wcześniej występował m.in. w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie i Sokole Ostróda.

Z Małego Jezioraka Iława pozyskany został obrońca Jakub Bojar, który rundę jesienną spędził na wypożyczeniu w Sparcie Brodnica (IV liga, kujawsko-pomorska). Poza tym

Wikielec z Concordii Elbląg wyciągnął jej najlepszego strzelca. 32-letni Mateusz Szmydt w poprzedniej rundzie strzelił sześć goli na boiskach III ligi. W GKS liczą, że ten pomocnik nadal będzie skuteczny w polu karnym rywali i swoim doświadczeniem dużo wniesie do gry zespołu.

No i już w sobotnim debiucie Szmydt po raz pierwszy trafił siatki! Ostatecznie Wikielec wysoko pokonał trzecioligową Elanę Toruń.

* Elana - Wikielec 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

0:1 - Szypulski (15), 0:2 - Kordykiewicz (65), 1:2 - Rożnowski (68), 1:3 - Szmydt (72), 1:4 - Kordykiewicz (76), 2:4 - zawodnik testowany (79), 2:5 - Sobotka (107)

Kadra GKS: Rutkowski, Leszczyński - Kacperek, Jackowski, Krasouski, Bojar, Otręba, Szypulski, Jankowski, Rosoliński, Kalisz, Sobociński, Licznerski, Kordykiewicz, Kirss, Szmydt, Kuciński, Sobotka

>>> 20 stycznia Wikielec zagra na wyjeździe z III-ligowym KP Starogard. Mecz odbędzie się na boisku rywala, początek o godz. 11.