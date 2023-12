Trwa walka o polską wolność

Po pierwsze, pokazał ten pokazał, że wszystkie wielkie słowa o pojednaniu, budowaniu wspólnoty, demokracji i praworządności wypowiedziane przez Donalda Tuska to zwykłe kłamstwa.

Po drugie, wielu ludzi, również z tych, którzy głosowali na ugrupowania tworzące aktualną większość sejmową, z niedowierzaniem i niesmakiem obserwuje poczynania i cynizm nowego rządu.

Po trzecie, wielu konstytucjonalistów twierdzi, że działania, które wykonują politycy Platformy Obywatelskiej wyczerpują znamiona czynów, które powinny rozpocząć proces delegalizacji tej partii.

Po czwarte, poczynania Tuska wywołują coraz większe zakłopotanie w stolicach europejskich, nawet w tych, które były zadowolone ze zmiany politycznej w Polsce. Donald Tusk ma ambicje powrotu na czołowe stanowisko w Brukseli, ale jego zachowanie w Polsce daje argumenty tym, którzy nie chcą jego powrotu. Politycy europejscy przypominają fatalną rolę, jaką odegrał, gdy Unię Europejską opuszczała Wielka Brytania. Wypominają mu arogancję, brak umiejętności negocjacyjnych, a nawet lenistwo.

Z drugiej strony należą się wielkie słowa uznania dla tych wszystkich, którzy w ostatnich dniach bronią naszej wolności, bronią mediów publicznych. Szczególne dotyczy to posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości, dziennikarzy, mediów prywatnych i wszystkich, którzy wspierają tę walkę.

Znakomitym ruchem jest też weto Prezydenta Andrzeja Dudy w stosunku do ustawy okołobudżetowej. Mam nadzieję, że to posuniecie przypomni na czym polega ład konstytucyjny w Polsce. Pozwoli na wyhamowanie bezprawnych działań i wyleje trochę oleju na burzliwe fale polskiej polityki.

Jerzy Szmit