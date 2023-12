(Nie)oczekiwany prezent na święta

To co działo się w TVP Info przez ostatnie osiem lat było nie do wytrzymania. Przede wszystkim dla widzów. Politycy bowiem muszą mieć gruba skórę. Nie raz jednak uczestniczyłem w programach, w których pracownik TVP Info był bardziej agresywny, napastliwy i – po prostu – PiS-owski, niż politycy PiS-u. Po każdej takiej audycji dostawałem od ludzi dziesiątki wiadomości z wyrazami oburzenia. Jestem przekonany, że teraz to się skończy. I bardzo chciałbym, aby również politycy PiS-u nie byli w mediach publicznych nigdy potraktowani w ten sposób. Nie życzę takiego traktowania najgorszym wrogom.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi szczerze, że media publiczne mają być antyrządowe. Czyli pro-PiSowskie – co z kolei dodał pewien poseł PiS z Elbląga. Odrzucam tę logikę. To oczywiste, że media publiczne mają patrzeć władzy na ręce. Nie powinny być jednak ani, pro-, ani anty-. Powinny być rzetelne, uczciwe i pluralistyczne. Reprezentować wszystkie poglądy ideowego spektrum. Również te konserwatywne. Ważne jednak, aby debata mieściła się w ramach kultury dyskusji i aby prowadzący szanował wszystkich jej uczestników. Tego samego życzę zresztą wszystkim czytelniczkom i czytelnikom, którzy spotkają się z rodzinami przy świątecznym stole.

Marcin Kulasek