Joga dla dzieci to samo zło? Pytamy fachowców

Co joga może zrobić dzieciom? Według radnego Wojciecha Leonarczyka z Olecka wszystko, co najgorsze. Dlatego jest przeciwny ćwiczeniom jogi w czasie półkolonii. Ale czy naprawdę joga to samo zło?

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Radny z Olecka nie chce jogi na półkoloniach dla dzieci Przypomnijmy. W Olecku jedną z propozycji na letni wypoczynek dzieci i młodzieży są półkolonie „Sportowe lato z MOSIR-em”. W ofercie, oprócz gier i zabaw zespołowych, squasha, pływania, tenisa ziemnego, ścianki wspinaczkowej, plażowania, wycieczek i gokartów, znalazła się także joga. Ta ostatnia propozycja zaniepokoiła radnego Wojciecha Leonarczyka ze Zjednoczonej Prawicy Ziemi Oleckiej.

Na sesji rady miejskiej, w Międzynarodowym Dniu Jogi, radny cytował hasło z Wikipedii o jodzei:

— "Jest to jeden z sześciu ortodoksyjnych systemów filozofii indyjskiej zajmujący się wszelkimi związkami pomiędzy ciałem i umysłem. Przez odpowiedni trening ciała, dyscyplinę duchową i przestrzeganie zasad etycznych joga deklaruje możliwość rozpoznania przez praktykującego natury rzeczywistości. W ujęciu religijnym ma to prowadzić do przezwyciężenia prawa karmana i wyzwolenia z kręgu wcieleń" — podkreślał Wojciech Leonarczyk. — Zamiast jogi dla tych naszych dzieci zróbmy zajęcia z ćwiczeń rozciągających, relaksacyjnych, korekty postawy, ale nie promujmy wśród dzieci i młodzieży skaleczonych, co podkreśliłem, inicjacji w systemach religijnych i filozoficznych, których nie znamy i nie wiemy jaki wpływ będą miały na psychikę tychże dzieci. Kto to potem będzie prostował?

No właśnie, kto? Czy rzeczywiście joga aż tak krzywi morale?

Joanna Podolak, nauczycielka jogi z Olsztyna

— Joga wcale nie jest zła. Zwłaszcza dla dzieci. Z dziećmi pracuje się zupełnie inaczej. Uczy się jej w formie zabawy. I myślę, że mądry nauczyciel będzie właśnie w ten sposób pracował z dziećmi. Oczywiście wprowadza się asany, czyli rozwijające ćwiczenia fizyczne. One rozwijają nie tylko ciało, ale i wyciszają umysł. Dzieci są ruchliwe, trudno je zatrzymać i skoncentrować na jednej rzeczy. A joga w tym pomaga. I w szkole, w i w późniejszym życiu. Nigdy nie wprowadza się ideologii na zajęciach jogi. Można rozmawiać o mitologii hinduskiej, to można to zrobić. Nauczyciele, jeśli ją znają, to ją opowiadają, ale na zasadzie baśni. To nie jest jednak żadna ideologia ani religia! Jest tylko rozwój ciała i ducha. To dążenie do skupienia, poznania samego siebie i zrozumienie innego człowieka. Cytowanie hasła z Wikipedii przez radnego z Olecka nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. System ortodoksyjny był, owszem, ale 4 tys. lat temu! Joga od tego czasu ewaluowała. Jest zupełnie inna, a przede wszystkim przyjazna człowiekowi.

Jacek Poniedziałek, socjolog UMK w Toruniu:

— W jednym aspekcie się zgodzę z panem radnym — joga wpływa na psychikę, tyle że pozytywnie. Joga uczy dyscypliny, uspokojenia się i nie ma to nic wspólnego z systemem religijnym. Z tego co wiem to jogę uprawia się, będąc ateistą, protestantem, hindusem czy katolikiem. Wypowiedź radnego z Olecka jest elementarnym brakiem wiedzy na temat tego czym jest joga. Oczywiście, joga pochodzi z pewnego systemu społeczno-kulturowego i jest związana z jakimś system normatywnym, ale jeśli ktoś myśli, że zajęcia z gimnastyki połączonej z ćwiczeniami oddechowymi skrzywią psychikę dziecka, to taka osoba powinna siedzieć cicho i nie wygadywać głupot. Czymś innym byłaby sytuacja gdzie mamy do czynienia z jawną agitacją religijną gdzie przychodzi ktoś, kto każe porzucić dzieciom religię i zamieszkać w górskim klasztorze, wtedy moglibyśmy się niepokoić. Jeżeli przychodzi instruktor i uczy dzieci panowania nad własnym ciałem i kontrolować oddech to należy temu tylko przyklasnąć a nie robić z tego zarzuty. Cała ta sytuacja wpisuje się w falę idiotycznych wypowiedzi samorządowców, która niestety ma miejsce w naszym województwie. Mieliśmy do czynienia z haniebnymi wypowiedziami wójta Grunwaldu, z radną z Olecka, która głosiła teorię spiskową odnośnie szczepień masowych, i kilka innych sytuacji. To jest smutne, że osoba która piastuje jakieś stanowisko i została wybrana przez ludzi, potrafi powiedzieć taką bzdurę.