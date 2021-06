Radny z Olecka nie chce jogi na półkoloniach dla dzieci

Radny Wojciech Leonarczyk ze Zjednoczonej Prawicy Ziemi Oleckiej ma za złe organizatorom letnich półkolonii w Olecku, że zaplanowali na nich zajęcia z jogi. Przekonuje, że jest to promowanie wśród dzieci i młodzieży inicjacji w systemach religijnych i filozoficznych.

Już za kilka dni rozpoczynają się wakacje. W Olecku jedną z propozycji na letni wypoczynek dzieci i młodzieży są półkolonie „Sportowe lato z MOSIR-em”. W bogatej ofercie, oprócz gier i zabaw zespołowych, squasha, pływania, tenisa ziemnego, ścianki wspinaczkowej, plażowania, wycieczek i gokartów, znalazła się także joga. Ta ostatnia propozycja bardzo zaniepokoiła radnego Wojciecha Leonarczyka ze Zjednoczonej Prawicy Ziemi Oleckiej.

Na sesji rady miejskiej radny wspominał o niedawnym posiedzeniu komisji zdrowia, na której dyskutowano na temat profilaktyki chorób cywilizacyjnych i o tym jak wielkie spustoszenie w psychice dzieci spowodowała pandemia i związany z nią lockdown.



— Nasze dzieci zamknęły się w sobie i czy wiecie państwo, jaką propozycję dla tych skaleczonych dzieci mamy na wakacje – mówił radny Leonarczyk. — Otóż MOSiR promuje półkolonie i jest nowość dla naszych dzieci – joga. Może podam definicję za wikipedią, że „jest to jeden z sześciu ortodoksyjnych systemów filozofii indyjskiej zajmujący się wszelkimi związkami pomiędzy ciałem i umysłem. Przez odpowiedni trening ciała, dyscyplinę duchową i przestrzeganie zasad etycznych joga deklaruje możliwość rozpoznania przez praktykującego natury rzeczywistości. W ujęciu religijnym ma to prowadzić do przezwyciężenia prawa karmana i wyzwolenia z kręgu wcieleń". Chciałbym zapytać czy wiemy, jaką odmianę jogi będą ćwiczyły dzieci - pytał radny Leonarczyk.

— Zamiast jogi dla tych naszych dzieci zróbmy zajęcia z ćwiczeń rozciągających, relaksacyjnych, korekty postawy, ale nie promujmy wśród dzieci i młodzieży skaleczonych - co podkreśliłem - inicjacji w systemach religijnych i filozoficznych, których nie znamy i nie wiemy jaki wpływ będą miały na psychikę tychże dzieci. Kto to potem będzie prostował — zastanawia się radny Leonarczyk.



Ogromna frajda dla dziecka

Z Wojciechem Leonarczykiem polemizowali radni Wacław Olszewski i Jarosław Bagieński.

— Chciałbym uspokoić radnego Leonarczyka i stanąć w obronie organizatorów półkolonii. Zacytuję fragment artykułu mówiącego o tym, że „joga dla dzieci redukuje stres, ułatwia koncentrację i wzmacnia kręgosłup. Ćwicząc, dzieci wzmacniają wiarę w siebie i w swoje możliwości. Z odwagą pokonują trudności, jakie często sprawia im własne ciało. Dla dzieci nadpobudliwych ruchowo ćwiczenia jogi są sposobem na rozładowanie nadmiaru energii i przekształcenia jej w energię twórczą i kreatywną, ale przede wszystkim praktyka jogi to dla dziecka ogromna frajda” - podkreśla radny Bagieński.

Tu nie chodzi o ideologię

Do wypowiedzi radnego Leonarczyka odniósł się także burmistrz Karol Sobczak.

— Tu nie chodzi o ideologię czy też o wiarę i byłbym od tego daleki. Bardziej chodzi o tę sferę fizyczną plus ewentualnie wyciszenie, odstresowanie. Myślę, że warto dać szanse organizatorom. Wiem, że coraz więcej mieszkańców uczestniczy w zajęciach jogi organizowanych na terenie Olecka i z moich informacji, które mam, nie ma tam żadnych elementów innej ideologii czy też świadomego ukierunkowania na jakąś inną wiarę. Chodzi generalnie o wyciszenie, wyluzowanie, troszeczkę dla ciała i dla tej sfery psychicznej, ale nie duchowej. Wiadomo, że jeżeli ciało i psychika są właściwe, to i duch w tym momencie jest w innej formie. Natomiast nie łączyłbym tego z ideologią, ale oczywiście zwrócimy na to uwagę — wyjaśnia burmistrz Olecka.

Dodajmy, że dzisiaj 21 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Jogi.