Big Cyc dał koncert w Olecku

Na koncercie oprócz starych hitów takich jak: „Berlin Zachodni”, „Makumba”, „Rudy się żeni", „Facet to świnia", „Guma”, „Ballada o smutnym skinie” czy „Świat wg Kiepskich", pojawiły się przebojowe piosenki rzadziej wykonywane przez zespół m.in. „Teczka" i „Nasz PRL". Wszystko oczywiście okraszone zaskakującymi, pełnymi humoru zapowiedziami Krzysztofa Skiby. Zespół wciągnął publiczność nie tylko do wspólnego śpiewania, ale też i do tańca. Była to niewątpliwa uczta dla fanów rockandrollowej ekipy Big Cyc w wersji akustycznej.