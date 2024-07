Chciała sprzedać wózek. Straciła 8 tys. zł!

Funkcjonariusze o oszustwie zostali poinformowani w miniony piątek.

— Kobieta na portalu ogłoszeniowym wystawiła na sprzedaż wózek dziecięcy. Na stronie platformy skontaktował się potencjalny kupiec i uzgodnił warunki transakcji. Następnie na skrzynkę pocztową sprzedającej przyszedł link. Wydawał się na tyle wiarygodny, że sprzedająca zdecydowała się go otworzyć. By otrzymać pieniądze, kobieta wpisała dane swojej karty płatniczej, a w celu rzekomej dokładnej weryfikacji także login i hasło bankowe. To niestety spowodowało, że przestępcy uzyskali dostęp do jej pieniędzy — relacjonuje st. sierż. Damian Rytwiński z oleckiej policji.

Okazało się, że dane posłużyły sprawcy do wypłacenia z konta pokrzywdzonej 8 tysięcy złotych. Po tym kobieta zablokowała swoje konto i stawiła się oleckiej komendzie.

Pamiętajmy, aby bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo swoich danych oraz hasła, tak aby inne osoby nie mogły wejść w ich posiadanie.

— Nigdy bez namysłu nie przekazujmy w ręce osób trzecich w Internecie żadnych danych. Zwracajmy uwagę na podsyłane linki do płatności, które tylko pozornie są wiarygodne. Nie masz pewności, czy to nie oszustwo? Po prostu zignoruj sprawę — wyjaśniają policjanci.