Jest propozycja obwodnicy Grodziczna

Trwają prace nad koncepcją rozbudowy drogi wojewódzkiej 538. Zarząd Dróg Wojewódzkich ustosunkował się do wniosków mieszkańców i urzędu. Przygotowywana jest propozycja obwodnicy centrum gminy.

W listopadzie tego roku odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące „Rozbudowy drogi wojewódzkiej 538 na odcinku Grodziczno – Uzdowo”. Projektanci firmy Transprojekt Gdański zaproponowali modernizację odcinka: m.in. łagodzenie łuków i budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż całego przebiegu przez gminę Grodziczno. Wiązałoby się to z poszerzeniem pasa drogowego i wykupami gruntów.

Proponowany przebieg spotkał się ze znacznym oporem części mieszkańców Grodziczna i Nowego Grodziczna. Pracownicy Urzędu Gminy Grodziczno również przygotowali szereg uwag do propozycji projektantów. Powstało kilka wariantów alternatywnego obejścia centrum wsi.

W ubiegłym tygodniu na zaproszenie Tomasza Szczepańskiego, wójta gminy Grodziczno odbyło się robocze spotkanie dotyczące obwodnicy centrum gminy. Udział wzięli m.in. Waldemar Królikowski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z Władysławem Łukaszukiem, zastępcą ds. inwestycji, Bogdan Bartnicki, dyrektor departamentu infrastruktury i geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, a także Jolanta Szulc, radna Sejmiku Województwa.

Przedstawiciele ZDW zaproponowali tym razem obejście Grodziczna i Nowego Grodziczna od strony północnej. Nowa droga miałaby przebiegać wzdłuż granicy wsi Linowiec i Grodziczno, a następnie wzdłuż linii kolejowej Warszawa – Gdańsk. Proponowany przebieg odsuwa się od zabudowy.

- Zabiegamy także, by wzdłuż odcinka biegł bezpieczny ciąg pieszo – rowerowy. Jest to szczególnie ważne dla osób pracujących w zakładzie meblarskim czy korzystających z przystanku kolejowego w Montowie. Optymalnym rozwiązaniem byłoby doprowadzenie nowego przebiegu drogi do ronda z DW 541 w Katlewie – dodaje wójt Szczepański.

Obecnie projektanci Transprojektu Gdańskiego przygotowują dokładny przebieg proponowanej „obwodnicy”. Niedługo w Urzędzie Gminy Grodziczno odbędzie się spotkanie w tej sprawie. Będziemy informować.

źródło: Urząd Gminy Grodziczno

