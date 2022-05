Nocne uderzenie 19-latka w samochód i ogrodzenie w Kurzętniku

Około godz. 2:30 oficer dyżurny nowomiejskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące uszkodzenia samochodu przy ulicy Sienkiewicza w Kurzętniku. Jak ustalili policjanci kierujący oplem astrą uderzył autem w zaparkowanego na parkingu dostawczego VW a także w ogrodzenie znajdującego się tam terenu budowy.

Funkcjonariusze od razu rozpoczęli poszukiwania sprawcy tych wykroczeń i dosłownie kilka minut później kilkaset metrów dalej na ul. Rynek w Kurzętniku zauważyli rozbite auto marki Opel, którego uszkodzenia wskazywały, że mogło brać ono udział w tych zdarzeniach. Policjanci na miejscu zatrzymali w tej sprawie 19-letniego mieszkańca gminy Nowe Miasto Lubawskie. Przeprowadzono badanie trzeźwości wykazało, że młody mężczyzna ma w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Dzisiejszą noc spędził w policyjnej celi. Gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzut.

Przypominamy:

Nietrzeźwi kierujący to od lat jeden z ważniejszych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju, stanowią bowiem potencjalne zagrożenie nie tylko dla siebie ale i dla innych uczestników dróg. Z badań wynika, że większość Polaków zdaje sobie sprawę z zagrożenia jakie na drogach stwarzają pijani kierowcy. Nasze poglądy niestety nie przekładają się na nasze zachowania i wciąż zbyt wiele osób prowadzi samochód lub rower po wypiciu alkoholu. Pamiętajmy, że często prowadzi to do tragedii na drodze.

