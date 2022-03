Kobiecy dzień w świetlicy wiejskiej w Bagnie [ZDJĘCIA]

W minioną sobotę, 12 marca w świetlicy wiejskiej w Bagnie, było niezwykle kobieco, radośnie, dominował róż, słodkości i dużo kwiatów. To z okazji Dnia Kobiet, które zostało zorganizowane dla wszystkich pań.

Tego dnia do stołów podawali panowie, nie zabrakło gości, którzy obdarowali zgromadzone panie kwiatami życząc wszystkiego co najlepsze. Ciepłe słowa skierował poseł Zbigniew Ziejewski, który doceniając energię i pracowitość sołtys Edyty Gorzka, rzucił wyzwanie założenia Koła Gospodyń Wiejskich, a także zaprosił kobiecą reprezentację z Bagna do Sejmu. Propozycje spotkały się z dużym entuzjazmem.

Życzenia złożył także wójt gminy Nowe Miasto, Tomasz Waruszewski, który podkreślił ogromną rolę kobiet w życiu społecznym gminy.

Każda z pań otrzymała kwiaty, słodki upominek, słoiczek miodu z dedykacją specjalnie na tą okazję.

Przy pysznym jedzeniu i dobrej muzyce, panie świętowały, tańczyły, brały udział w konkursach przygotowanych przez sołtys Edytę. Ten radosny dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich pań, które swój Dzień Kobiet postanowiły spędzić w gronie swoich koleżanek, sąsiadek, przyjaciółek ze wsi Bagno.

Alina Laskowska

