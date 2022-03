Przedwojenny wózek dziecięcy po renowacji w Lokalnej Izbie Pamięci w Jamielniku

Lokalna Izba pamięci w Jamielniku, prowadzona przez Elżbietę Olsztę, to prawdziwa skarbnica eksponatów. Warto odwiedzić to miejsce, w którym pani Elżbieta prezentuje stare przedmioty ocalone od zapomnienia.

Do Lokalnej Izby Pamięci w Jamielniku przekazywane są eksponaty nie tylko z Jamielnika i gminy Nowe Miasto, ale także z całego powiatu.

Jakiś czas temu, w ręce Elżbiety Olszty, zajmującej się Izbą, trafił przedwojenny wózek dziecięcy. Przekazał go Jerzy Michalski z Trzcina, w gminie Grodziczno.

To bez wątpienia unikat, dlatego pani Elżbieta postanowiła także ten eksponat uratować. Przekazała go renowacji, którą wykonał Kazimierz Chiliński z Iławy. Zrobił to fenomenalnie, starając się zachować każdy oryginalny element.

— Do wózka brakuje jedynie becika. Przy okazji pan Kazik przekazał do jamielnickiej izby chomąto i kompletne żelazko na duszę — mówi Elżbieta Olszta, dziękując za pomoc i wsparcie.

W Lokalnej Izbie Pamięci w Jamielniku znajduje się już 1400 eksponatów, to świadectwa życia naszych dziadków i pradziadków. Każdy eksponat jest zewidencjonowany i opatrzony sygnaturą. Izba znajduje się w budynku Biblioteki Publicznej w Jamielniku.

red.al

nowemiasto@gazetaolsztynska.pl