Kolejny sukces nowomiejskiej szachistki Wiktorii Dziodko

Zakończyły się rozgrywki warmińsko-mazurskiej ligi wojewódzkiej juniorów. Rywalizację na najniższym stopniu podium zakończyli szachiści Ostródzianki Ostróda. To właśnie do drużyny z Ostródy została wypożyczona Wiktoria Dziodko z Nowego Miasta, która na co dzień reprezentuje Klub Szachowy Hetman.

Wiktoria wraz z drużyną zajęła 3 miejsce, indywidualnie zaś 2 miejsce na szóstej desce.

W mistrzostwach wystartowało 7 drużyn z całego województwa. Rundy rozegrano w Olsztynie i Uzdowie. Drużynę tworzyło 6 zawodników.

— Wiktoria zagrała na szóstej desce juniorki do lat 14 i zdobyła 5/6 punktów co przyczyniło się do sukcesu drużyny. Korzystając z okazji, składamy podziękowania burmistrzowi Nowego Miasta Józefowi Blankowi za pomoc i wsparcie dla szachów — podsumowuje tata Wiktorii, Robert Dziodko.

