Na parkingu w Gwiździnach potrącił pieszego, uszkodził 4 pojazdy

W niedzielę ok godz. 3:00 w nocy oficer dyżurny nowomiejskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało że na parkinu w miejscowości Gwiździny doszło do potracenia pieszego. Na miejsce pojechali policjanci, którzy ustalili, że kierujący daewoo matiz wyjeżdżając z parkingu z dużym impetem stracił panowanie nad pojazdem i potrącił znajdującego się na parkingu pieszego, a następnie uderzył w samochód marki Hyundai, dalej kontynuując jazdę uderzył w audi przesuwając go na opla astrę i ostatecznie zakończył jazdę uderzając w samochód marki BMW. Sprawca zdarzenia został ujęty na miejscu przez ochroniarza. Potrąconemu mężczyźnie pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia. Poszkodowany trafił do szpitala na obserwację.



Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Mieszkaniec powiatu brodnickiego nie posiada także prawa jazdy. Został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Nie uniknie także odpowiedzialności ja jazdę bez uprawnień i popełnione wykroczenia.

KPP Nowe Miasto