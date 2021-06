Nasi kickbokserzy na wyjeździe! Wrócili z pięcioma medalami [ZDJĘCIA]

Do rywalizacji zgłosiło się 663 zawodników z 65 klubów. Wśród nich nie zabrakło ekipy Leszka Jobsa z LUKS Zamek EXPOM Kurzętnik.

10 zawodników przywiozło do Kurzętnika 5 medali – 2 srebrne i 3 brązowe krążki.

— Na zawody zabraliśmy dwóch debiutantów, Patryka Stalęgę i Marka Rosińskiego, dla nich był to pierwszy start w zawodach tej rangi — mówi trener Leszek Jobs —Wprawdzie do medalu jeszcze daleka droga, ale cenne doświadczenie zebrane. Chłopaki dali z siebie maxa podczas swoich walk.

Pozostali zawodnicy którzy startowali w Mistrzostwach, rywalizowali ze zmiennym szczęściem, ale nikt nie przeszedł obojętnie obok swoich walk co też ma znaczenie i zasługuje na pochwałę.

— Konkurencja wśród dzieciaków jest coraz większa, także poziom sportowy idzie w górę — wyjaśnia Leszek Jobs — Żeby wejść do strefy medalowej trzeba wygrać 3 walki, ale to dobrze bo taki medal cieszy jeszcze bardziej.

Wyjazd na zawody to także moc atrakcji. Tym razem dzięki organizatorom, reprezentacja z Kurzętnika, miała okazję zwiedzić Jura Park - Bałtowski Kompleks Turystyczny. Tam odbywały się zawody, ale taże tam znajduje się prehistoryczne oceanarium, park rozrywki, zwierzynie, wioska czarownic czy park miniatur dinozaurów.

— Dzięki organizatorowi, wszyscy uczestnicy mistrzostw mieli darmowy dostęp do wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie parku — opowiada Leszek Jobs — Dzieciaki były bardzo zadowolone z tej niespodzianki.

Trener Jobs zauważa, że kickboxing staje się coraz bardziej popularny, świadczy o tym chociażby ilośc osób startujących w zawodach. Przy okazji zaprasza na treningi do Kurzętnika i Nowego Miasta.

— Jeżeli chciałby ktoś zacząć przygodę z kickboxingiem, serdecznie zapraszamy do LUKS Zamek EXPOM Kurzętnik i MUKS Olimpia Nowe Miasto Lubawskie. Są to dwie sekcje kickboxingu w naszym powiecie, które oferują profesjonalne podejście do treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych — wyjaśnia Leszek Jobs —Zajęcia prowadzą licencjonowani instruktorzy i trenerzy z dużym doświadczeniem, a kluby podlegają pod Polski Związek Kickboxingu PZKB.



Wyniki uzyskane przez LUKS Zamek EXPOM Kurzętnik :

Łukasz Gumiński – srebrny medal

Kamil Mączkowski – srebrny medal

Amelia Rzepecka – brązowy medal

Dawid Mączkowski – brązowy medal

Maciek Szwechowicz – Brązowy medal

Kacper Olęcki – 5 miejsce

Czarek Kowalkowski – 9 miejsce

Olaf Siemiątkowski – 7 miejsce

Patryk Stalęga – poza podium - debiut

Marek Rosiński – poza podium – debiut



red.al

nowemiasto@gazetaolsztynska.pl