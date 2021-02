Wznowienie odbywania porodów rodzinnych w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście

W porodzie rodzinnym obowiązują następujące zasady:

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca;

2. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem, w dniu porodu musi być zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni od terminu porodu;

3. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.

4. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca ma sprawdzana temperaturę, saturację wypełnia formularz ankiety epidemiologicznej.

5. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych.

W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.

6. Osoba towarzysząca po wejściu do Sali porodowej dezynfekuje ręce i przez cały okres pobytu w Sali porodowej ma założoną atestowaną maseczkę ochronną (w przypadku maski chirurgicznej zmienia ją co 2h, w przypadku masek FFP2/FFP3 stosuje się do zaleceń producenta- 6-12 godzin. Szpital nie zapewnia maseczki osobie towarzyszącej.

7.Po zakończeniu porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza szpital.

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim