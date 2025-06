Muzyczne święto i złotówka dla Drwęcy! Nowe Miasto Lubawskie zaprasza na 700-lecie miasta

Wstęp na koncerty kosztować będzie symboliczną 1 złotówkę, a cały dochód z biletów zostanie przekazany na wsparcie Klubu Sportowego Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. To pomysł burmistrza Jacka Wolskiego, który podkreśla, że jubileusz miasta to doskonała okazja, by zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności. Kupując bilet, każdy uczestnik dołoży swoją cegiełkę do rozwoju nowomiejskiego sportu.

W piątek, 4 lipca, od godziny 17:45 na scenie pojawią się: Skolim – król tanecznych hitów, Janusz Walczuk – reprezentant nowej fali polskiego rapu, Malik Montana – jeden z najpopularniejszych raperów w kraju.

W sobotę, 5 lipca, kontynuacja muzycznego święta: o 18:00 wystąpi zespół Poparzeni Kawą Trzy, o 20:30 na scenę wejdzie uwielbiany przez publiczność zespół Pectus, a o 22:30 wieczór zamknie energetyczny set DJ-a Gromeego, który porwie publiczność tanecznymi rytmami.

Na stadionie MOSiR przy ul. Jagiellońskiej 20 nie zabraknie także stref gastronomicznych, atrakcji dla całych rodzin oraz wyjątkowej atmosfery, która łączy pokolenia. Imprezę poprowadzi znany dziennikarz sportowy Błażej Łukaszewski, dobrze znany fanom lokalnej piłki i telewizji Canal+.

Nie przegapcie tego wydarzenia! Nowe Miasto Lubawskie świętuje swoje 700-lecie w rytmie największych hitów i z sercem dla lokalnej społeczności. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dołączcie do największej imprezy tego lata w regionie. Widzimy się 4 i 5 lipca!

red.

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl