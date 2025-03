Ognisko ptasiej grypy w gminie Kurzętnik

— Wciąż monitorujemy rozwój sytuacji i podejmujemy intensywne działania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa – zapewnia Główny Inspektorat Weterynarii.

W marcu w Polsce, z powodu grypy ptaków, do utylizacji trafiło prawie 576 tysięcy ptaków, w tym głównie indyki rzeźne i kury nioski. Kolejne ogniska choroby, potwierdzone w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim, sprawiają, że zakażenie dotyka nie tylko gospodarstw komercyjnych, ale i indywidualnych hodowców.

W ostatnich dniach odnotowano dwa szczególnie groźne przypadki: w gminie Kurzętnik w województwie warmińsko-mazurskim stwierdzono ogniska w dwóch dużych gospodarstwach. Pierwsze z nich dotyczyło fermy w Tereszewie z 5636 indykami, a drugie fermy w Lipowcu, w której utrzymywano 20 480 indyków rzeźnych.

— Grypa ptaków to zagrożenie, z którym musimy walczyć wspólnie. Przypadki zakażeń mogą występować w różnych częściach kraju, ale to nie oznacza, że sytuacja jest beznadziejna. Wymaga to jednak systematycznego monitorowania i szybkiego reagowania – podkreśla inspektorat.

Dotychczasowe działania rządu i służb weterynaryjnych polegają na szerokiej kontroli i monitorowaniu ferm, oraz utylizacji zakażonych ptaków. Ważnym krokiem w walce z tym zagrożeniem jest zapewnienie, by hodowcy przestrzegali zasad bioasekuracji i ograniczali kontakt swojego drobiu z dzikimi ptakami, które mogą przenosić wirusa.

