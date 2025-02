Punkt Informacji Turystycznej z trzecią gwiazdką!

Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Mieście Lubawskim zdobył certyfikat trzeciej gwiazdki, co oznacza, że spełnia najwyższe standardy obsługi turystów. To ogromne wyróżnienie potwierdza jakość świadczonych usług oraz profesjonalizm zespołu, który każdego dnia pomaga odwiedzającym odkrywać uroki miasta i okolic.

Co oznaczają gwiazdki w informacji turystycznej?

Certyfikacja Punktów Informacji Turystycznej odbywa się w skali od jednej do czterech gwiazdek, a każda z nich oznacza stopień jakości obsługi oraz dostępność usług.

Jedna gwiazdka – podstawowe usługi informacyjne, dostępność materiałów promocyjnych i map. Dwie gwiazdki – dłuższe godziny otwarcia, szersza oferta broszur i możliwość uzyskania pomocy w kilku językach. Trzy gwiazdki – wysoki standard obsługi, szeroki zakres informacji, kompleksowa oferta turystyczna, dostęp do internetu i komfortowe warunki dla odwiedzających. Cztery gwiazdki – najwyższy standard obsługi, bogata oferta multimedialna, nowoczesne technologie i pełna dostępność dla turystów przez cały rok.

Zdobycie trzeciej gwiazdki przez Punkt Informacji Turystycznej w Nowym Mieście Lubawskim to dowód na profesjonalizm i zaangażowanie zespołu. Dzięki temu turyści mogą liczyć na jeszcze lepszą jakość obsługi, dostęp do rzetelnych informacji oraz inspiracje na niezapomniane chwile w regionie.

Certyfikat to także motywacja do dalszego rozwoju. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami oraz wsparciu mieszkańców punkt stale podnosi jakość swoich usług.

— To wyróżnienie to efekt pracy całego zespołu oraz dowód na to, że turystyka w Nowym Mieście Lubawskim rozwija się w najlepszym kierunku. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają i zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta! — podkreślają pracownicy Punktu Informacji Turystycznej.

Nowe Miasto Lubawskie to miejsce, które warto odkrywać. Dzięki certyfikowanej informacji turystycznej, odwiedzający mogą liczyć na profesjonalną pomoc i inspiracje, które uczynią ich pobyt jeszcze bardziej wyjątkowym.

red.

a.laskowska@gazetaolsztynska.pl