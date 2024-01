Ciągniki wyjadą na ulice. Zaplanowano protest rolników w Nowym Mieście

Ciągniki wyjadą na ulice 24 stycznia (środa). Tego dnia ruch w okolicy Nowego Miasta oraz na nowomiejskiej obwodnicy będzie utrudniony. Mogą tworzyć się całkowite blokady dróg. Protest w tej formie ma potrwać od godz. 12.00 do godz. 14.00.

Zbiórka na dużym parkingu przy ul. Mickiewicza w Nowym Mieście.

Protest odbędzie się w wielu miejscach w Polsce pod hasłem: #EUROPA to znaczy: hodować i uprawiać.

Na czele organizowanego protestu rolników w Nowym Mieście stoi Szymon Sargalski ze Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, który wyjaśnia powodu zorganizowania strajku.

— Szanowni Państwo, sytuacja w rolnictwie europejskim pogarsza się. Marginalizacja, gospodarstw rodzinnych, nieopłacalność, nierentowność oraz przeładowana biurokracja zmusza nas rolników do wyjazdu na manifestacje! Polscy Rolnicy sprzeciwiają się kierunkowi rozwojowemu Unii Europejskiej, nowym zasadom które każą nam odłogować 4% gruntów ornych. Jesteśmy przeciwni sprowadzania z Ukrainy zboża wyprodukowanych przez zachodnie agroholdingi które są gospodarstwami o powierzchni gospodarczej na poziomie 500 tyś hektarów i produkują zboża, nasiona oleiste oraz kukurydzę bez żadnych wymogów, nakładów i są dodatkowo wspierane przez Unię Europejską. Nakładanie kolejnych wymogów Unii zniechęca rolników do kontynuacji prowadzenia gospodarstw rodzinnych co sprowadza się likwidacji gospodarstw i zdrowej żywności. Jesteśmy przeciwni pakietowi fit for 55, który uderzy podatkiem w rolników! Sprzeciwiamy się temu i ZZR „Samoobrona” którego jestem reprezentantem będziemy bronić Rolniczej Racji Stanu — mówi Szymon Sargalski.

Organizatorzy zapraszają rolników z okolic Nowego Miasta do przyłączenia się. Szczegółowych informacji udziela Szymon Sargalski 513-141-442.

red.

