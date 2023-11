Uporczywie nękał, groził pozbawieniem życia swojej partnerce, po czym napadł na policjantów

Zarzut uporczywego nękania, kradzieży z włamaniem i usunięcia dokumentów, nakłaniania do złożenia fałszywych zeznań, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz uszkodzenia pojazdu służbowego usłyszał 41-letni mieszkaniec Olsztyna zatrzymany przez policjantów Wydziału Kryminalnego KPP w Nidzicy. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.