Siłownia to miejsce nie tylko dla mężczyzn

— Niespełna rok temu podjęliście decyzję o rozpoczęciu własnej działalności. Czym zajmowaliście się wcześniej?

Adrian: — Przez 12 lat pracowałem jako trener personalny na innych siłowaniach. Z czasem zacząłem dostrzegać błędy, uważałem że pewne rzeczy można zrobić lepiej.

Myślę też, że każda osoba, która trenuje na siłowni marzy, żeby mieć własną siłownię, chociażby w piwnicy albo na strychu, żeby robić trening zgodnie ze swoją wizją.

Własna działalność to też spełnienie marzeń. Czy opłacalne? To się jeszcze okaże.

Natalia: — Pracuję jako nauczycielka nauczania początkowego. Trenowałam pod okiem Adriana od około roku. Wiedziałam, że rozważa otworzenie własnej działalności. Postanowiliśmy połączyć siły, żeby wnieść nową jakość fitnessu na nidzicki rynek. Nasza kadra składa się z pasjonatów sportu. Staramy się oddawać to, co sami czujemy. Każdy z nas żyje sportem, to nasza pasja i myślę, że ludzie, którzy przychodzą do nas trenować też to czują.



fot. Emilia Pławska - Emily Photopassion

— Padło na siłownię, a właściwie na Fit Centrum, bo wasza oferta nie ogranicza się tylko do treningów stricte siłowych. Niedługo minie rok odkąd działacie na nidzickim rynku. Patrząc z perspektywy czasu uważacie, że był to dobry wybór?

Adrian: — Fit Centrum otworzyliśmy 16 grudnia 2022r., więc rzeczywiście wkrótce będziemy świętować rocznicę. Uważamy, że to był udany rok, który wyszedł nawet poza nasz biznesplan. Na ten sukces wpłynął też fakt, że to coś nowego w Nidzicy, jakaś alternatywa do innych miejsc tego typu.

Niektórzy przychodząc do nas mówią, że to jest ekskluzywna siłownia, pokaz mody albo miejsce dla wybranych. Powiem tak: to nie jest miejsce ekskluzywne, to jest standard. Niektórzy otwierając biznes w Nidzicy idą po najniższej linii oporu. Bo po co inwestować więcej, jak nie wiadomo czy to się zwróci. Można zadowolić się ławką i hantlami i zaniżać ten poziom. Fit Centrum to miejsce, które w naszej ocenie wygląda tak, jak powinno. Staramy się trzymać standardów profesjonalnych klubów fitness.

Natalia: — Otwierając siłownię czuliśmy, że ludzie tego potrzebują, bo do PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Uporczywie nękał, groził pozbawieniem życia swojej partnerce, po czym napadł na policjantów : — Otwierając siłownię czuliśmy, że ludzie tego potrzebują, bo dotej pory nie dostawali tego, co powinni. Chcieliśmy pokazać, jak takie miejsce powinno wyglądać i funkcjonować. Wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta, a nie dostosować klientów do nas. Dlatego często robimy promocje, rozszerzamy ofertę, organizujemy zajęcia o różnym stopniu zaawansowania: dla młodszych, starszych, siłownia, fitness, zajęcia funkcyjne, ćwiczenia - żeby każdy znalazł coś dla siebie.

— Można powiedzieć, że siedzący tryb życia to już epidemia naszych czasów. Nowoczesne technologie, praca zdalna, zamknięcie w domach przyzwyczaiły niektórych z nas do "bezruchu". Od czego powinniśmy zacząć zmianę nawyków?

— Jeżeli stwierdzamy, że czas najwyższy coś ze sobą zrobić to po pierwsze powinniśmy zastanowić się, co lubimy robić i znaleźć jak najprzyjemniejszą aktywność. Jeżeli ktoś lubi biegać - niech biega, jeżeli ktoś lubi podnosić ciężary - niech podnosi ciężary, jeżeli ktoś lubi sztuki walki - niech się zapisze na sztuki walki. Najważniejsze to znaleźć najprzyjaźniejszą dla nas formę ruchu. Sport nie powinien nas męczyć, to ma być przyjemność a nie przymus. Tak jak w pracy: z niewolnika nie ma pracownika - mamy odczuwać satysfakcję z tego, co robimy.

— Wiele osób ma obawy przed podjęciem aktywności fizycznej, bo boi się oceny albo nie wie od czego zacząć...

— Niestety, w naszym środowisku wiele osób żyje plotkami, sami słyszeliśmy różne rzeczy o naszej siłowni od osób, które nawet nigdy w niej nie były. Najlepiej przyjść i samemu się przekonać, jak to wszystko funkcjonuje. Często wyolbrzymiamy w głowie pewne rzeczy. Myślimy: wszyscy będą na nas patrzeć, będą o nas mówić. A tak naprawdę ktoś przychodzi i stwierdza później, że to co słyszał to tylko plotka, bo każdy tu jest zajęty sobą, swoim treningiem. Ludzie, którzy przychodzą do Fit Centrum mają coś do zrobienia, nie uważają się za idealnych, każdy ma pracę do wykonania. Nie spotkaliśmy się z oceną innych osób. Krążą też różne stereotypy, np. że siłownia to miejsce tylko dla mężczyzn. Może jeszcze 5-6 lat temu kobieta na siłowni była ewenementem, ale teraz to normalność. Są momenty, że na siłowni trenują same panie albo, że stanowią większość.



fot. Emilia Pławska - Emily Photopassion

— Co polecilibyście początkującym?

— Na początku najlepiej zacząć od rozmowy z instruktorem, który doradzi dobór odpowiednich ćwiczeń, zaproponuje przykładowy trening, wyjaśni zasady i reguły treningu. Nie należy się tego bać, lepiej o coś dopytać niż robić błędy treningowe, które staną się później nawykami, z których trudno będzie wyjść. Instruktor dobierze ćwiczenia zgodne z naszymi celami treningowymi, zminimalizuje też prawdopodobieństwo wystąpienia kontuzji. Polecamy też konsultację z instruktorem, jeżeli mamy jakieś jednostki chorobowe - dobierzemy odpowiednie ćwiczenia, wzmocnimy konkretne partie mięśni i odciążymy np. kręgosłup.



fot. Emilia Pławska - Emily Photopassion

— Nie ukrywajmy, że nawyk uprawiania sportu warto kształtować od najmłodszych lat. Zwłaszcza, że dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranami komputerów czy smartfonów. Jak zachęcić je do uprawiania sportu?

— Największym autorytetem dla dorastającego dziecka są rodzice. Jeżeli rodzic będzie pokazywał, że aktywność fizyczna, trening, uprawianie sportu jest ważne to dziecko będzie to naśladowało. Podobnie jak w przypadku dorosłych, dzieci powinny uprawiać sport, który sprawia im największą frajdę. Nie mogą być przymuszane. My proponujemy gimnastykę akrobatyczną i trening funkcyjny. Mamy dużo młodych osób, które naprawdę bardzo fajnie ćwiczą.

— No właśnie, są jakieś ograniczenia wiekowe?

— Na zajęcia uczęszczają dzieci od 5. roku życia, a najstarsza trenująca u nas osoba ma 73 lata. Nie ma wieku, który ogranicza naszą aktywność fizyczną. Musimy pamiętać, że człowiek jest stworzony właśnie do aktywności. My się psujemy, kiedy siedzimy. Uprawiając sport rozwijamy się nie tylko fizycznie, ale też wzmacniamy naszą psychikę, wyładowujemy stres, mamy poczucie robienia czegoś dla siebie, dla własnego zdrowia, nawiązujemy nowe znajomości, budujemy swoją pewność siebie a także możemy oderwać się od codzienności.