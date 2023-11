Prawidłowa dieta nie musi być idealna

Używając określenia „dobre” mamy na myśli warzywa, produkty light, chude mięso, ryby, jaja, ewentualnie trochę ciemnych makaronów, kasz i ryż. Natomiast pojawienie się ziemniaków, słodyczy czy żywności przetworzonej uważamy za „złe”. Spożywanie innych produktów, niż te na które daliśmy sobie pozwolenie sprawia, że kończymy dietę lub robimy sobie przerwę pozwalając sobie na jedzenie ogromnych ilości, tego co na co dzień jest niedozwolone. Zupełnie niepotrzebne, bo produkty przetworzone mogą być częścią naszego żywienia, a od odżywiania się przerw nie robimy. Zamiast stwierdzać, że jesteśmy beznadziejni, że znowu sobie nie daliśmy rady i wszystkie starania na nic, lepiej jest nauczyć się tego, że możemy jeść wszystko na co mamy ochotę, że życie jest sztuką wyboru, nie tylko z zakresu żywienia oraz tego, że dieta nie kończy się na kawałku pizzy, a trwa nadal. Pamiętajmy, że każdy sposób odżywiania, niezależnie od tego co jemy jest dietą, choć trzeba przyznać, że dietę utożsamiamy głównie z głodówką, zakazami i brakiem przyjemności płynącej z jedzenia, co nie powinno mieć miejsca. Nie pozwalamy sobie przede wszystkim zrozumieć, że w trakcie odchudzania można wprowadzać swoje ulubione produkty dla zdrowia psychicznego. Nie da się żyć cały czas w zakazie i unikaniu wszystkiego co nam smakuje. Dieta musi być dostosowana do nas, odżywcza i skomponowana tak, by głód nie towarzyszył nam podczas całego procesu redukcji masy ciała.

Nie da się jeść idealnie przez cały czas. Nieuniknione jest to, że będziemy mieli ochotę na nasze ulubione produkty, że w trakcie świąt pojawi się sernik, a podczas wesela będzie tort. W naszym życiu będzie wiele sytuacji, w których pojawi się żywność przetworzona, mniej odżywcza z większą zawartością cukru czy tłuszczu i to jest normalne. Nie musimy z tym walczyć i się przeciwstawiać. 129 pozostałych gości weselnych nie zrezygnuje z porcji tortu tylko dlatego, że my jesteśmy na diecie. Ten tort będzie nas kusił, bo zakazując go sobie jeszcze przed wyjściem z domu ochota na niego wzrośnie, nawet jeżeli nie przepadamy za tortami, po prostu będziemy chcieli go zjeść wraz z innymi. Dlatego warto nauczyć się poruszać po dietetycznym świecie w zgodzie ze sobą i swoimi pragnieniami. Należy zrozumieć, że można zjeść kawałek tortu i świat się nie zawali, odżywianie trwa nadal. Dzisiaj zjemy tort, jutro o nim zapomnimy, to jest normalne.

Okazje na spożywanie pewnych produktów nie zdarzają się codziennie, więc zjedzenie kawałka tortu na weselu nie wpłynie negatywnie na nasze zdrowie, jeżeli w pozostałe dni o nie dbamy i rozważnie podchodzimy do tego co spożywamy. Nauczmy się dobrych, świadomych wyborów na co dzień, a żywność przetworzona pojawiająca się sporadycznie w naszym menu nie wpłynie negatywnie na nasz organizm. Nasza dieta nie musi być perfekcyjna, by była odżywcza, zaspokajała nasze potrzeby i wpływała korzystnie na zdrowie. Perfekcja może doprowadzić do złej relacji z jedzeniem. Dlatego lepsza jest świadomość, niż dążenie do nierealnych ideałów żywieniowych.

Bądźmy świadomymi konsumentami. Pozwólmy sobie zaspokajać potrzeby i pragnienia. Kawałek ciasta nie zrobi nam krzywdy, nie sprawi że przytyjemy. Tak samo jak porcja sałatki nie doprowadzi do wyrównania niedoborów, które powstawały latami nie sprawi ona również, że schudniemy. Żywienie jest całokształtem naszych wyborów, a nie wypadkową jednego posiłku. Jeden posiłek w skali całego tygodnia nic nie zmieni. Porzućmy wszelkie zakazy, dzielenie żywności na „dobrą” i „złą”. Takie podziały nie pomagają nam w zdrowej relacji z jedzeniem oraz ze sobą.

Aleksandra Kobylańska

Aleksandra Kobylańska – dietetyk, psychodietetyk, pasjonatka nauki prawidłowego odżywiania. Twórczyni konta instagramwego @aleksandrakobylanska, na którym dzieli się z obserwatorami pysznymi przepisami, wiedzą i doświadczeniem.