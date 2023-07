Wernisaż wystawy prac Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej

Agnieszka Cieślińska-Kawecka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1991 roku. Obecnie prowadzi Interdyscyplinarną Pracownię Technik Graficznych.

Od 2016 roku Prezes Zarządu Fundacji Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie; w latach 2016 - 2020 Członek Zarządu SMTG w Krakowie; Członek Stowarzyszenia Grafików Intergrafia w Katowicach.

Laureatka nagród krajowych i międzynarodowych m in.: nagroda The Kochi International Triennial Exhibition of Prints 2006 (Japonia); nagroda the Naka -Tosa Museum of Art 2009 (Japonia); wyróżnienie 8 Triennale Grafiki Polskiej (Katowice 2012); nagroda The 7th Graphic Art Biennial of Szeklerland (Rumunia 2022).

Twórczość graficzna Agnieszki Cieślińskiej wpisuje się w nurt figuratywny, eksploatujący wątki inspirowane sztuką czasów średniowiecza i renesansu. W treściach jej grafik widoczne są odniesienia do tradycyjnych sposobów przedstawiania i podziw dla fantazji artystów dawnych w zakresie ilustrowania istot i pojęć metafizycznych. W swoich dziełach artystka wykorzystuje głównie klasyczne techniki warsztatu graficznego.



Drzewo życia 2021, druk cyfrowy, transfer, akryl, 120x140 cm Drzewo życia 2021, druk cyfrowy, transfer, akryl, 120x140 cm