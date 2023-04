Włamywali się do piwnic na terenie Nidzicy

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy zatrzymali mężczyzn podejrzanych o dokonanie szeregu włamań do piwnic budynków wielorodzinnych w Nidzicy. To 3 mieszkańców miasta w wieku od 32 do 34 lat.

31 marca 2023 r. nidziccy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikło, że minionej nocy nieznani sprawcy włamali się do kilku piwnic jednego z nidzickich bloków, a do kilku usiłowali się włamać. Po kilku dniach (4 kwietnia) funkcjonariusze otrzymali podobne zgłoszenie, z którego wynikało, że w sąsiednim bloku okradzione zostały pomieszczenia piwniczne, bądź ktoś usiłował się do nich włamać. Łupem sprawców padły m.in. elektronarzędzia,, obuwie, talerze, wędki, odzież, kalosze, myjka parowa, żelazko. Złodzieje nie pogardzili również olejem, proszkami i płynami do prania.

Praca operacyjna nidzickich policjantów doprowadziła do ustalenia i zatrzymania sprawców przestępstw. To 3 mieszkańców Nidzicy w wieku 32, 33 i 34 lat. W trakcie przeszukań, w jednym z mieszkań policjanci wydziału kryminalnego ujawnili i zabezpieczyli większość skradzionego mienia. Odzyskane przedmioty trafiły już do do swoich właścicieli. Ponadto, 32-latek i 33-latek odpowiedzą za posiadanie środków narkotycznych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyznom zrzutów. 32-latek usłyszał łącznie 12 zarzutów kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem oraz 1 zarzut posiadania narkotyków. 34-latek usłyszał łącznie 23 zarzuty kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem, a 33-latek usłyszał 11 zarzutów kradzieży z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem oraz 1 zarzut posiadania narkotyków.

Na wniosek policji, wobec 32 i 33 latka został zastosowany dozór policji i zakaz opuszczania kraju z jednoczesnym zakazem wydania paszportu. Natomiast 34-latek wpłacił poręczenie majątkowe. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

