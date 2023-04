Super Babki z Kuc szykują się na Bitwę Regionów

Koło Gospodyń Wiejskich z Kuc (gmina Janowiec Kościelny) przygotowuje się do konkursu Bitwa Regionów. Jakie danie przygotują - to na razie ich tajemnica. Na pewno będzie mocno powiązane z ich regionem.

— Jesteśmy młodym Kołem Gospodyń Wiejskich. Działalność rozpoczęłyśmy 2 lata temu. Pomysł utworzenia KGW był mój. Chciałam wypromować Kuce. Poza tym zależało mi także na tym, aby kobiety mogły działać, spotykać się, wypić wspólnie kawę, a nie nudzić się w domu — mówi Ewa Rudzińska.

Pomysł się podobał i panie przystąpiły do działania. Wykorzystały akcję "Szczepimy się", dzięki której mogły dostać dofinansowanie do zorganizowania pikniku — mówi pani Ewa. Wykorzystały Święto Pieczonego Ziemniaka i stoisko przygotowane przez sołectwo Kuce.

Później z powodu covida ich spotkania były ograniczone. Nie można było również organizować imprez. Odbywały się tylko spotkania organizacyjne. Panie spotkały się przed Bożym Narodzeniem, aby przygotować stroiki świąteczne. Jeden z nich przeznaczony był dla księdza Dariusza Sielczaka.

Kolejna ich akcja to Paczuszka dla Maluszka. — Udało się nam zaangażować do niej urząd gminy, gminny ośrodek pomocy społecznej, sklep, przychodnię lekarską. Zbierałyśmy artykuły chemiczne dla dzieci. Zaczynając ją, nie wierzyłyśmy, że się uda, ale nie miałyśmy racji, bo wszystko poszło bardzo dobrze. Dostałyśmy mnóstwo podziękowań. Była to dla nas zachęta do dalszego działania — zapewniają członkinie KGW.

Powoli organizowały się i robiły zakupy, żeby móc rozwinąć działalność. Mają już namiot, w którym mogą wystawiać swoje wyroby. Zakupiły zastawę stołową, 2 stoły, termomix, sprzęt kuchenny, beczułki na nalewki, cały zestaw cateringowy. — Możemy już wyjeżdżać na imprezy lub organizować je u siebie — mówią. Brakuje im tylko samochodu. Podkreślają, że bardzo dobrze współpracuje się im z sołectwem Kuce.

Obecnie zajęte są przygotowaniami do Bitwy Regionów. Wymyślają danie konkursowe.

— Na pewno będzie ono z ziemniaków, bo gmina Janowiec Kościelny bardzo dobrym ziemniakiem stoi. Co to będzie konkretnie już wiedzą, ale tajemnicy nie zdradzą — mówią. Zgłoszenie wysłały. Czekają na termin i miejsce konkursu powiatowego.

Marzy im się, żeby przejść do kolejnego etapu. — Jeśli nam się nie uda, to będzie to dla nas nowe dobre doświadczenie — zapewniają.

Panie z KGW Kuce zamierzają rozwijać swoją działalność. Mają już plany na przyszłość. — Obiecano nam działkę w Kucach, na której chciałybyśmy postawić altankę "Kucówkę", żeby mieć swoje miejsce na spotkania i przygotowywać nasze wyroby — mówi pani Ewa. Na razie korzystają z sali w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym.

KGW tworzy 15 osób. Są wśród nich także panowie. — Są nam bardzo potrzebni, bo pomagają w cięższych pracach. Coś trzeba przestawić, zanieść, przenieść. A poza tym niektórzy bardzo dobrze gotują i mają doskonały smak — zapewniają panie.

Każda z nich ma swoje dania, które perfekcyjnie robi. Na pewno są smaczne. Można je każdemu polecić. Danuta Kupczyk robi wyśmienite cepeliny, popisowe danie Bożeny i Jana Kobus to czarnina, Ola Dłuska — babkę ziemniaczaną, Jola Rama — krokiety z pieczarkami, bigos — Ewa Rudzińska, pierogi polskie — Aleksandra Kamińska, gołąbki — Kasia Kowalewska i chlebek rwany ziołowy — Anita i Danuta Nyga.

Oprócz nich członkami są: Dorota Kołakowska, Magdalena Młyńska, Kamila Suchowiej, Piotr Suchowiej, Anna Pulkowska, Piotr Kołakowski, Jagoda Kazimierska, Stanisław Kazimierski, Marek Rudziński, Sławomir Rama.

Halina Rozalska

*Bitwa Regionów" to konkurs kulinarny adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Celem jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

Halina Rozalska