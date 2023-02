Za znęcanie się nad matką i siostrą trafił do aresztu

32-latek od kilku miesięcy stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej matki i siostry. Decyzją sądu, mieszkaniec gminy Janowiec Kościelny najbliższe 2,5 miesiąca spędzi w areszcie śledczym. Za przestępstwo znęcania się nad rodziną grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę (19 lutego) nidziccy policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca gminy Janowiec Kościelny podejrzanego o znęcanie się nad matką i siostrą. Z zebranego materiału dowodowego w tej sprawie wynikało, że mężczyzna od grudnia 2022 r. stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec kobiet.

32-latek będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, groził pozbawieniem życia, wyzywał matkę i siostrę słowami wulgarnymi, szarpał za włosy i bił pięściami po całym ciele.

Ponadto, podczas ostatniej interwencji domowej mężczyzna znieważył i naruszył nietykalność cielesną policjanta.

Co więcej, z policyjnych baz danych wynikało, że od grudnia 2022r. rodzina jest objęta procedurą Niebieskiej Karty.

W styczniu br., jedna z interwencji domowych skutkowała zastosowaniem przez funkcjonariuszy wobec 32-latka nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, a Prokuratura Rejonowa w Nidzicy wydała wobec mężczyzny środki zapobiegawcze w postaci zakazu zbliżania się do 55-letniej matki i 30-letniej siostry oraz nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi. Sprawca przemocy domowej zignorował zastosowane przez prokuratora środki.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na skierowanie przez śledczych wniosku o tymczasowe aresztowanie do Sądu Rejonowego w Nidzicy, który w dniu 21.02.2023 r. zastosował wobec podejrzanego wnioskowany środek zapobiegawczy na okres 2,5 miesiąca. Mężczyzna jeszcze tego samego dnia został doprowadzony do zakładu karnego. Za przestępstwo znęcania się nad członkami rodziny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

