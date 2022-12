Lepiej schudnąć szybko czy skutecznie?

Oczywiście lepiej jest schudnąć skutecznie niż szybko. Dla wielu osób bardziej kuszącą opcją będzie szybkie stracenie nadmiernej masy ciała i powrót do swoich poprzednich nawyków żywieniowych, które to ten nadmiar kilogramów spowodowały.

Taki zabieg poskutkuje tylko i wyłącznie efektem jojo. Warto też pamiętać, że szybkie chudnięcie nie do końca oznacza zmniejszenie się tkanki tłuszczowej. Szybki ubytek kilogramów na wadze jest spowodowany utratą nagromadzonej wody, mięśni i odrobiny tkanki tłuszczowej. Szybkie chudnięcie jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia oraz życia. Skutkuje ono niedoborową dietą, złym samopoczuciem, gorszą kondycją umysłową, uczuciem zimna, spadkiem energii.

To jest tylko kilka objawów zbyt restrykcyjnej diety, a wręcz głodówki. Wszystkie diety poniżej 1200 kcal można określić jako głodówkę, a w tym miejscu warto również podkreślić, że ok. 1200 kalorii spożywa kilkumiesięczne dziecko. Porównując osobę dorosłą, która pracuje, jest aktywna i ma masę obowiązków, do dziecka, które potrzebuje energii do wzrostu można zauważyć, że dieta 1200 kcal i mniej nie będzie odpowiednia dla osoby dorosłej. Taka ilość kalorii zazwyczaj będzie z trudem zaspokajała podstawowe funkcje życiowe jakimi jest oddychanie, praca serca czy mózgu.

Skuteczne odchudzanie, na czym ono polega?

Przede wszystkim skuteczne odchudzanie powinno być powiązane ze zmianą nawyków żywieniowych i z oswajaniem się z nimi. Ich stopniowe wprowadzanie jest gwarancją sukcesu, bo do celu lepiej zmierzać małymi krokami. Skuteczne odchudzanie to również nauka i bazowanie na lepszych oraz gorszych wyborach, ale nigdy na zakazach konkretnych grup produktów. W diecie powinno się znaleźć miejsce na wszystko, w tym na słodycze, czy fast foody, jeżeli odczuwamy taką potrzebę. Warto jednak odpowiednio komponować takie produkty w swojej diecie. Pamiętajmy, że jedząc od czasu do czasu coś bardziej przetworzonego czy jedząc na mieście można schudnąć i nie jest koniecznym spożywanie tylko i wyłącznie jarmużu z pestkami dyni lub owsianki na wodzie. Menu powinno być smaczne i dostosowane do nas, skomponowane tak, by można było się nim cieszyć. Jadłospis nie powinien być katorgą.

Dieta powinna być urozmaicona i dostosowana do nas, jak i naszych potrzeb. Jej menu powinno w pełni odpowiadać naszym upodobaniom żywieniowym. Jeżeli lubimy rosół czy pizze takie produkty powinniśmy wplatać w swoje menu, zachowując przy tym umiar i rozsądek. Produkty zawarte w jadłospisie powinny być takie, jakie lubimy, bo jeżeli nasze żywienie będzie opierało się na tym, co nam nie smakuje to nie uda nam się go utrzymać ani na nim wytrwać, w konsekwencji czego szybko powrócimy do przetworzonej, tłustej żywności, która jest po prostu smaczna i kojarzącą się nam z bezpieczeństwem, jak na przykład chipsy, lody itp. Oczywiście można spożywać takie produkty nawet podczas redukcji, jednak jest ogromna różnica czy zjemy garstkę chipsów, czy całe opakowanie 200g, które dostarczy nam ponad 1000 kalorii. Skuteczne odchudzanie jest procesem, a nie wyścigiem.

Pozwala ono na zachowanie zdrowia, siły i radości z nauki nowych nawyków, które mogą sprawiać przyjemność, jeżeli są odpowiednio wprowadzane. Skuteczne odchudzanie można określić jako drogę do nowszej, zdrowszej wersji siebie, ta droga może być nauką i fajną lekcją na przyszłość. Redukcja powinna uczyć prawidłowego bilansowania posiłków i ich komponowania. Dzięki tej nauce powinniśmy wiedzieć, że nic nie stoi na przeszkodzie w zjedzeniu pączka, ale warto konsumpcję skończyć na jednym, bo każdy kolejny smakuje tak samo, a mimo to dostarcza kalorii.

Podsumowując, skuteczne odchudzanie, w tym nauka prawidłowych nawyków żywieniowych pozwoli nam uniknąć efektu jojo, dokonywać przemyślanych wyborów w przyszłości i cieszyć się wolnością żywieniową. Szybkie odchudzanie natomiast wycieńczy organizm, a i tak nie spowoduje długotrwałej utraty masy ciała. Gdy zaczniemy normalnie jeść, tak jak przed tą skrajną dietą kilogramy wrócą i to z nadwyżką. Zatem nie ma sensu wprowadzać głodówek do swojego życia. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i wytrwale dążyć do osiągnięcia założonego sobie celu.

Aleksandra Kobylańska



Aleksandra Kobylańska, dietetyk oraz psychodietetyk efektywnie działający na Instagramie @aleksandrakobylanska. Autorka książek oraz artykułów popularnonaukowych, a także mówca konferencyjny. Na swoim instagramowym profilu dzieli się swoją wiedzą, pasją oraz świetnymi przepisami kulinarnymi.