Mundialowe przekąski

Aktualnie wielu z nas spędza dużo czasu przed ekranami telewizorów. Już wiele lat temu przyjęło się, że do meczu pasuje zimne piwo i paczka chipsów.

Biorąc pod uwagę to, że zarówno paczka chipsów jak i puszka piwa (a wiadomo, że na jednej zazwyczaj się nie kończy) dostarczają wielu kalorii. Jeżeli taka sytuacja zdarza się raz na jakiś czas, to nawet nie ma się nad czym pochylać. Jednak teraz mecze są praktycznie non stop, dlatego warto znaleźć jakąś zdrowszą, smaczną i ciekawą alternatywę, dla tradycyjnych meczowych przekąsek.

Zdrowszą wersją mogą być słupki warzyw z sosami, kanapki czy pieczone frytki warzywne. Dodatkowo, takie przekąski mogą stanowić pełnowartościowy i odżywczy posiłek. Propozycje w tym artykule będą smaczne, zdrowe i co ważne, bardzo szybkie w przygotowaniu.

WRAPY Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM I OGÓRKIEM

Składniki na jedną porcje:

-tortilla

-serek śmietankowy kanapkowy 30g

-łosoś wędzony 25g

-ogórek zielony 50g

-rukola 10g

-suszone pomidory w przyprawie

Sposób przygotowania:

Na placku tortilli rozsmarować serek kanapkowy, posypać pomidorami suszonymi, ułożyć łososia wędzonego, plasterki zielonego ogórka i liście rukoli. Zwinąć szczelnie i pokroić w niewielkiej wielkości kawałki.

KANAPKI Z PROSCIUTTO

Składniki na jedną porcją:

-dwie kromki razowego pieczywa

-margaryna 10g

-prosciutto 40g

-rukola 10g

-suszone pomidory 2szt

Sposób przygotowania:

Chleb posmarować margaryną i przekroić na pół, tak aby z kromek powstały trójkąty. Na każdym z nich ułożyć prosciutto, rukolę i paski suszonych pomidorów.

MECZOWE KORECZKI

Składniki na kilka koreczków:

-kabanos drobiowy szt

-oliwki zielona 5szt

-oliwki czarne 5szt

-wykałaczki 5szt

Sposób przygotowania:

Kabanosa pokroić na 5 części. Na wykałaczkę nadziewać kolejno kabanosa, oliwkę zieloną i oliwkę czarną.

CAMEMBERT Z WINOGRONEM

Składniki na kilka porcji:

-krążek camemberta

-winogrona fioletowe (najlepiej bezpestkowe) 8szt

-wykałaczki 8szt

Sposób przygotowania:

Camemberta pokroić na 8 części. Każdą z nich nadziać na wykałaczkę i dodać winogrono.

PIECZONE FRYTKI WARZYWNE Z DIPEM

Składniki na kilka porcji:

-batat

-marchew 2szt

-ziemniaki 3szt

-pietruszka, korzeń 2szt

-olej rzepakowy 30ml

-skyr naturalny opakowanie

-koperek suszony, pieprz, sól ziołowa, czosnek granulowany, kurkuma, suszona natka pietruszki, tymianek

Sposób przygotowania:

Warzywa obrać i pokroić na kształt frytek, a następnie przyprawić czosnkiem granulowanym, kurkumą, tymiankiem i solą ziołową i skropić olejem. Piec do chrupkości około 40 minut w temperaturze 200C. Skyr połączyć z koperkiem, natką i pieprzem. Warzywne frytki podawać z ziołowym dipem.

Te przekąski po prostu muszą się udać! Z pewnością umilą one każde mundialowe (i nie tylko) posiedzenie. Życzę smacznego i dużo wrażeń!



Aleksandra Kobylańska

Aleksandra Kobylańska, dietetyk oraz psychodietetyk efektywnie działający na Instagramie @aleksandrakobylanska. Autorka książek oraz artykułów popularnonaukowych, a także mówca konferencyjny. Na swoim instagramowym profilu dzieli się swoją wiedzą, pasją oraz świetnymi przepisami kulinarnymi.