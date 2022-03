Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zimnej Wodzie koło Nidzicy

Bieg rozpoczął się mszą świętą odprawioną w kościele św. Huberta w Zimnej Wodzie.

Do biegu zarejestrowano 300 zawodników. Na starcie stanęło ich o wiele więcej. Niektórzy bez numerów startowych.

Na starcie stanęli uczniowie nidzickich szkół, uczniowie klas wojskowych, młodzież, członkowie grupy "Nidzica Biega", rodziny z dziećmi, młodsi i starsi mieszkańcy naszej gminy.

Była to już X edycja biegu. — Ma on na celu nie tylko propagowanie sportu, ale przede wszystkim upamiętnienie Żołnierzy Wyklętych i ich roli, jaką odegrali w historii Polski — mówił prowadzący imprezę Krzysztof Lewikowski. Żołnierze Niezłomni tworzyli wojenne i powojenne podziemie niepodległościowe.

Tradycyjnie bieg odbył się na dystansie 1963 metrów jako odwołanie do roku, w którym zginął ostatni poległy w walce Żołnierz Wyklęty - Józef Franczak.

Dodatkowo zorganizowany został także bieg na 6600 metrów.

Pamiątkowy medal otrzymali tylko ci zawodnicy, którzy otrzymali numery startowe.

Przed rozpoczęciem biegu wszyscy mogli spróbować smakowitego ciasta przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich "Przyjaciele Zimnej Wody" w Zimnej Wodzie.

Punktualnie o godzinie 12:00 wystartowali zawodnicy na dystansie 1963 metry, a 5 minut później ci, którzy biegli na 6600 metrów. Kilkanaście minut po godzinie 12 pojawili się na mecie pierwsi uczestnicy biegu. Pamiątkowe medale wręczali m.in. starosta nidzicki Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek. Czekała na nich gorąca zupa i kiełbaski z rożna.

Podczas biegu jeden z biegaczy stracił przytomność. Był na miejscu reanimowany. Jako pierwszy udzielił mu pomocy strażak PSP w Nidzicy Krzysztof Lewikowski. Na miejsce dojechała karetka pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Uczestnik biegu śmigłowcem LPR został odtransportowany do szpitala.