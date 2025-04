Porzucone kury zakażone wirusem. Inspekcja weterynaryjna ostrzega

Na początku zeszłego tygodnia leśnicy z nadleśnictwa Nidzica odkryli, że w lesie koło Napierek ktoś wyrzucił prawie 500 martwych kur. Dzień później w innym miejscu znaleźli kolejne 230 sztuk, umieszczone w workach. O sprawie powiadomili policję i służby weterynaryjne. Znaleziska dokonano przy granicy z woj. mazowieckim, gdzie występuje grypa ptaków.

Pobrano próbki do badań, a padłe ptaki uprzątnięto i zabrano do utylizacji, a następnie zdezynfekowano miejsca ich znalezienia.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Ptasi cmentarz pod Nidzicą. Nadleśnictwo policzyło straty – niemal 7600 zł za utylizację W piątek powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy Jarosław Wydrachowski poinformował, że badania laboratoryjne próbek pobranych od padłych ptaków, wykonane w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, potwierdziły obecność wirusa grypy ptaków (avian influenza) u porzuconych kur.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami, w celu ostatecznego potwierdzenia wyniku, próbki zostaną przekazane do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, będącego krajowym laboratorium referencyjnym w zakresie grypy ptaków" - przekazał.

Wydrachowski powiedział PAP, że wyników z instytutu w Puławach można spodziewać się w przyszłym tygodniu. Podał również, że pozostaje w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i hodowcami drobiu.

Sprawców wywiezienia do lasu blisko 700 martwych kur ustala policja. Jeśli PIW-PIB potwierdzi obecność wirusa grypy ptaków, będzie to miało znaczenie dla prowadzonego postępowania i kwalifikacji prawnej czynu. Może zostać potraktowane jako przestępstwo, a nie wykroczenie polegające na zaśmiecaniu lasu. Za takie przestępstwo - zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi. Pod pojęciem ptasiej grypy kryją się różne podtypy wirusów różniące się zjadliwością i zakaźnością.

Według leśników już wcześniej zdarzały się bulwersujące przypadki wyrzucania odpadów w lasach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Tylko w zeszłym roku na uprzątnięcie śmieci wyrzuconych nielegalnie do lasów przeznaczono trzy miliony złotych.

Kilka lat temu w nadleśnictwie Kudypy leśnicy znaleźli 15 tys. zgniłych kurzych jaj. Organom ścigania nie udało się wtedy znaleźć winnych. Podobnie było w nadleśnictwie Nidzica, gdzie w 2020 r. na leśnej drodze ktoś porzucił pojemniki z chemicznymi odpadami. Nadleśnictwo na ich utylizację wydało wówczas 130 tys. zł.

red./PAP