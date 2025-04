Już latem do Warszawy pojedziemy szybciej

Choć budowa napotykała przeszkody, kierowcy mogą zacierać ręce – jeszcze w wakacje pojedziemy nowym odcinkiem drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Czosnowem. Część trasy ma być udostępniona kierowcom już w sierpniu, co znacząco skróci czas podróży z Mazowsza na północ Polski.

S7 to jedna z najważniejszych arterii w Polsce, łącząca południe kraju z północą. Trasa prowadzi od Rabki-Zdroju przez Kraków, Kielce, Radom i Warszawę, aż do Gdańska. Aktualnie roboty trwają na północ od stolicy, gdzie modernizowana jest dawna „siódemka”.

Trzy odcinki, jeden cel – ekspresówka na wakacje

Odcinek między Płońskiem a Czosnowem podzielono na trzy fragmenty: Płońsk Południe – Załuski (12,9 km), Załuski – Modlin (12 km), Modlin – Czosnów (9,7 km).

Każdy z nich zmienia się z drogi krajowej w nowoczesną trasę ekspresową z trzema pasami ruchu w każdą stronę. Początkowo planowano, że nową trasą pojedziemy już w maju. Niestety, terminy trzeba było przesunąć. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała aneksy z wykonawcami, które wydłużyły realizację inwestycji do sierpnia. Dobra wiadomość? Dwa z trzech fragmentów powinny być wtedy gotowe. Najlepiej idą prace na odcinku Modlin – Czosnów, gdzie roboty są już zaawansowane w ponad 80 procentach, a niemal całość środków z kontraktu (598,8 mln zł) została już wykorzystana. W drugiej połowie sierpnia mają być przejezdne także fragmenty Załuski – Modlin.

Co dalej? Kolejne etapy w drodze

Na tym nie koniec. GDDKiA przygotowuje już modernizację odcinka Czosnów – Kiełpin, który ma być gotowy w maju 2027 roku. Ale prawdziwym wyzwaniem będzie kolejny etap – 13-kilometrowa trasa z Kiełpina do Trasy Armii Krajowej w Warszawie, z dwoma tunelami pod miastem. To najbardziej skomplikowany fragment całej „eski”, którego otwarcie planowane jest dopiero na 2032 rok. Mimo przesunięć terminów i trudności, S7 krok po kroku zmienia się w nowoczesną trasę, która w przyszłości znacznie ułatwi podróżowanie między południem a północą Polski. Latem tego roku kierowcy mają już poczuć pierwsze efekty tej gigantycznej inwestycji.

moto.pl, red.